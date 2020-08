La festa major estrena un itinerari d'art i natura per l'Anella Verda amb obres efímeres i permanents

Manresa estrenarà durant aquesta festa major un nou itinerari a l'Anella Verda que unirà art, natura i cultura. Es tracta del projecte de 'land art' titulat Microscopies, una proposta que neix amb una clara vocació de continuïtat: en cada edició es realitzaran diverses obres efímeres i una de permanent, amb la idea d'anar incrementant, any rere any, les peces artístiques que podrem trobar a l'Anella Verda.

En aquesta primera edició, durant les tardes de divendres 28 i de dissabte 29 d'agost, es presentarà l'obra permanent Vertex, de l'artista Tom Carr, una gran escultura de 12 metres d'alçada que respon al desig d'agrair la tasca duta a terme pels nombrosos col·lectius que han fet un esforç continuat per vèncer la pandèmia de la covid-19 i que, a hores d'ara, continuen actius. Durant les tardes del 28 i 29 d'agost també es presentaran les sis obres efímeres, que s'aniran realitzant en el transcurs de les hores i que estaran signades pels artistes Javier Olaizola, Ona Trepat, Ester Fabregat, Mònica Campdepadrós, Anna Serra i Maria Ribera i Alèxia Lleonart.

El lloc escollit per aquesta primera edició està situat al Parc del Secà, amb tres itineraris senyalitzats i adequats per ser fàcilment transitables: el camí de les Oliveres, el camí de la Timoneda i el camí dels Ametllers. Cada un té, aproximadament, un quilòmetre de recorregut lineal i estan interconnectats perquè, a l'hora de retornar cap al punt d'inici, es pugui fer per una ruta diferent. El punt d'accés s'ubicarà en una zona que s'ha habilitat com a aparcament, al carrer Pau Miralda, al polígon de Bufalvent.

Durant els recorreguts, es podrà veure el paisatge de l'entorn des d'una situació elevada, tenir vistes de les instal·lacions del Parc Ambiental de Bufalvent i caminar entre conreus de secà, barraques de vinya, canals de pedra o tines. Un indret amb una privilegiada ubicació geogràfica, amb magnífiques vistes, amb Montserrat de fons.

El projecte Microscopies neix de la mà de l'Ajuntament de Manresa i del Centre d'Art Contemporani El Forn de la Calç (CACiS), que durant més de vuit anys ha organitzat el Festival Efímera, una passejada diürna al terme de Calders amb diverses instal·lacions artístiques efímeres i respectuoses amb l'entorn que conviden a reflexionar sobre la relació entre els humans i la natura, i a canviar la seva mirada sobre el paisatge.

Microscopies compta amb la col·laboració de Meandre, del Parc del Secà, del Consorci del Bages per la Gestió de Residus i de l'Anella Verda, i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El catàleg d'aquesta primera edició es pot consultar en aquest enllaç