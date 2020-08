Manresa Turisme participarà a la tardor en dues trobades per promocionar la ciutat

L'equip de turisme de la Fundació Turisme i Fires de Manresa esta treballant en la preparació de dues accions comercials de la mà de l'Agència Catalana de Turisme que tindran lloc durant la tardor. Es tracta de dues accions en format virtual destinades a donar a conèixer l'oferta turística de la ciutat a operadors i agències de viatges, tant d'Espanya com d'Europa.

La primera de les accions tindrà lloc el 30 de setembre. Es tracta del Catalonia Workshop, organitzat per l'Associació Europea de Turisme (ETOA) amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme, de la qual Manresa forma part dins de la marca Ciutats amb caràcter. Aquesta acció consisteix en posar en contacte operadors turístics, agències o altres empreses de serveis amb empreses que comercialitzin o gestionin productes turístics, per tal d'arribar a acords comercials i de col·laboració. L'objectiu d'aquesta acció és donar a conèixer l'oferta turística de la ciutat, molt enfocada als productes vinculats a sant Ignasi i al Camí Ignasià, per tal que operadors puguin comercialitzar-lo en l'àmbit internacional. Dins de l'oferta s'inclouran paquets turístics conjunts amb Montserrat i amb l'Oller del Mas. S'ofereix sempre una part gastronòmica, amb tastos de vins de la DO Pla de Bages o dinars a la ciutat o a la comarca, entre altres opcions.

La segona acció, que tindrà lloc el 22 d'octubre també en format virtual, és el 'workshop' Lugares que te inspiran, organitzat íntegrament per l'Agència Catalana de Turisme i pensat exclusivament per al mercat espanyol. En aquest cas, es concertaran entrevistes amb agències i operadors, però només de l'Estat Espanyol, i es presentaran productes i paquets per a diferents segments com el turisme actiu, el de benestar, l'enoturisme o el cultural.

Aquestes dues accions no estaven previstes al pla d'accions 2020 -basat en el Pla de Màrqueting Turístic 2018-2021-, però a causa de les afectacions de la pandèmia sobre el sector turístic, amb cancel·lacions d'accions promocionals com ara fires o esdeveniments, s'estan executant noves accions i propostes adaptades que permetin seguir dinamitzant i promovent el turisme a Catalunya.