Les piscines municipals viuen l'estiu a mig gas i amb mesures estrictes

Ningú no desitja arribar a la piscina municipal i haver-se de prendre la temperatura, ni tampoc fusionar la calor amb la mascareta. Ara bé, aquesta és la nova normalitat a la qual la majoria de piscines municipals s'han hagut d'acostumar des de la seva obertura d'aquest any.

L'ambient que es respira en moltes piscines és de tranquil·litat, sobretot en horari de matins els dies feiners. Tant socorristes com banyistes veuen que, enguany, l'assistència s'ha reduït molt respecte als altres anys. Hi ha gent que ja no va tan sovint a la piscina com altres anys per por o per precaució. Fins i tot, en diversos casos, s'ha substituït l'excursió a la piscina per la compra d'una de desmuntable per posar-la al terrat de casa (vegeu el desglossat de la pàgina 3).

Municipis com Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i Sant Vicenç de Castellet, que tenen piscines amb un recinte gran, asseguren haver arribat comptades vegades a la meitat de la capacitat actual. Són piscines que disposen de molt espai al voltant i que, per tant, el risc d'aglomeració es redueix.

Alexandra Fernández, socorrista de la piscina de Santpedor, assegura que «mantenir l'ordre i la distància si hi hagués el gruix de gent habitual en altres anys seria molt més complicat. El fet que la piscina tingui tant espai fa que no haguem d'estar constantment pendents de si la gent està massa junta». Malgrat que Fernández estigui satisfeta en aquest sentit, també diu que ha de recordar «més del que m'agradaria» la norma de posar-se la mascareta sempre que no s'estigui dins l'aigua o sobre la tovallola.

En altres piscines més petites, la situació varia una mica. A Sant Fruitós de Bages també han detectat que al matí hi ha poca gent, però asseguren que a la tarda n'hi ha més. Fins i tot han hagut de tancar l'accés a més gent perquè s'havia arribat a la capacitat màxima, que aquest estiu és de 225 persones.

A Manresa, en canvi, van optar per establir franges horàries tant per a la piscina interior com per a l'exterior. Cal reservar hora a través d'una aplicació del mòbil o bé a través de la pàgina web de les piscines. Alba Subirana, responsable de comunicació d'Aigües de Manresa, assegura que «hem rebut moltes felicitacions d'abonats que ens agraeixen el fet de saber que tenen el seu lloc reservat i assegurat, i no han de patir per si estarà plena la piscina».

Abans d'entrar a la zona de bany, els abonats ensenyen la reserva a través de l'aplicació i el socorrista verifica a través d'un dispositiu electrònic que la reserva s'hagi efectuat correctament per deixar passar la persona o grup en qüestió.



Prendre la temperatura

Algunes piscines com la de Manresa i la de Santpedor, entre d'altres, prenen la temperatura dels banyistes abans d'accedir al recinte. Mentre que a Santpedor diuen que, de moment, no s'han trobat cap cas d'algú que tingués febre, a Manresa ja han hagut de denegar l'accés a dues persones per tenir una temperatura més elevada de la considerada com a segura (més de 37 graus).

A Sant Fruitós han instal·lat un sistema per prendre la temperatura més modern. Els banyistes, abans d'entrar, passen per davant d'una mena de pantalla que, moments després, diu la temperatura i, per tant, acredita si la persona pot entrar o no a gaudir del bany.



La distància de seguretat

El 24 de juny el Govern de la Generalitat va aprovar la normativa per la qual s'acabaven les limitacions de les capacitats en els espais tan oberts com tancats, i que la distància de seguretat entre persones passaria a ser la norma general.

A les piscines bagenques consultades no hi ha espais marcats a terra per a cada persona o grups –com ha passat en algunes platges–, però sí que es recorda sovint que cal mantenir la distància en tot moment tant a dins com a fora de l'aigua. Agustí Comas, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Santpedor, posa en valor la tasca dels socorristes: «Aquest any, la seva responsabilitat encara és més important, ja que si veuen que en una de les pisicnes s'hi acumula molta gent, han d'avisar els banyistes i fer que alguns se'n vagin a una altra piscina del matix recinte. Han de vetllar per la seva seguretat».

A les piscines de Manresa no hi poden haver gaires aglomeracions perquè funcionen amb franges horàries reservades. Aquí, una de les tasques dels socorristes aquest estiu és la d'informar i recordar als ba-nyistes les normes de seguretat.

Joel Masana, socorrista d'aquesta piscina municipal, diu que «de moment no he hagut de cridar l'atenció a ningú». Ara bé, com en el cas de Santpedor, sí que ha de recordar sovint a la gent que es mou per l'espai que es posin la mascareta. «És com si quan entren aquí pensin que ja estan en un espai segur, immune. I els he de recordar que no és així».



De la música als recordatoris

Sovint, a les piscines municipals hi ha altaveus que amenitzen l'estona amb música. Aquest any, però, les cançons de l'estiu es veuen inter-rompudes cada determinats minuts per emetre recomanacions i les normes de la piscina habituals, com evitar anar descalços pel voltant de les piscines o, en alguns casos, tirar-se de cap a l'aigua. Aquest any també s'hi han inclòs les noves normatives i recomanacions, dedicades a re-cordar les mesures de prevenció contra la covid-19 i la nova normativa de la piscina respecte a aquesta qüestió.