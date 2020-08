Els vehicles perdran el protagonisme a la Via de Sant Ignasi a favor dels vianants

Davant els habitatges de Bertrand i Serra hi haurà una gran zona arbrada per a vianants que ja es pot intuir

Ara fa dos mesos que les obres a l'entorn de Fàbrica Nova van entrar a la seva segona fase. És, bàsicament, la que ha de remodelar de dalt a baix l'espai públic destinat als vianants. Encara falta més de mig any perquè la urbanització quedi acabada, però ja s'endevinen unes voreres molt més amples que les actuals, un espai més esponjat i airejat on els vehicles perden el protagonisme que tenien fins ara i en canvi els vianants en guanyen.

Són les obres més importants que es porten a terme a la via pública els últims anys, tant per la durada dels treballs, el càlcul és un any i mig, com pel pressupost, 3,3 milions d'euros, i com pel fet que es regeneri almenys una part de Fàbrica Nova, la de la façana que dona a la Via de Sant Ignasi i a l'avinguda Bertrand i Serra.



Espai públic arbrat

D'entrada, crida l'atenció l'amplada que tindrà l'espai públic per a vianants just davant els habitatges de l'avinguda Bertrand i Serra, que serà una zona arbrada. Serà molt més ampla que no pas els dos carrils de circulació, el de pujada i el de baixada, que hi haurà. Tota aquesta zona pràcticament quedarà connectada amb la plaça del Remei, ara plena de muntanyes de terra, tubs i maquinària d'obra. El que havia sigut una plaça que s'utilitzava d'aparcament -desordenat, per cert- es convertirà també en espai públic amb una combinació d'arbrat de les espècies pomera japonesa i auró vermell, els mateixos arbres que hi haurà davant els habitatges de l'avinguda Bertrand i Serra.

Ja en direcció sud, passada la plaça del Remei, ja hi ha asfaltada la calçada per on circularan els vehicles en sentit sortida de la ciutat. De moment no s'hi pot passar. També hi ha delimitada el que serà la nova vorera al costat de la vella. Quan aquesta s'hagi d'alçar és quan els veïns i comerciants de la zona patiran més a causa de les obres. La constructora ha previst pagar l'aparcament al pàrquing del Centre Històric als veïns que no puguin accedir als seus guals. La nova vorera tindrà 3,8 metres d'amplada amb arbres de l'espècie perera de Callery.

Entremig ja es pot veure feta la rotonda que regularà la cruïlla amb el carrer Joan XXIII. Se'n va construir una de provisional fa dos anys quan amb la posada en marxa de la nova plaça de la Bonavista hi va haver canvis de circulació a tot el seu entorn.



Obres al ralentí

Les obres van, ara a l'agost, al ralentí. Ahir pràcticament no hi havia operaris treballant-hi. Els treballs en aquesta façana de Fàbrica Nova van començar el setembre passat. Ho van fer pel cantó dret de la vorera, també ampla i renovada, en sentit pujada. El juny el nou eix de circulació es va obrir al trànsit, encara que només en sentit sortida de la ciutat. En direcció al centre només és obert en part i els vehicles s'han de desviar davant de les Piscines Municipals.

Els treballs donen continuïtat a la remodelació al tram sud de la Via de Sant Ignasi que es va fer piscines avall, en direcció al passeig del Riu. Quan estiguin acabats hi haurà un nou circuit alternatiu de circulació sud-nord a la ciutat, paral·lel a l'actual a carretera de Vic. Segons l'Ajuntament es dignifica una de les principals entrades i sortides de la ciutat.