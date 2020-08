A Manresa hi ha almenys un rastrejador a cada ambulatori

A Manresa i al Bages hi ha almenys un rastrejador a cada Àrea de Salut Bàsica (ASB). Són les unitats territorials a través de les quals s'organitzen els serveis d'atenció primària. A les grans àrees urbanes les ABS poden ser a barris, i en el cas dels pobles, poden agrupar diversos municipis. Al territori de cada ABS hi ha els diferents centres d'atenció primària (CAP).

La setmana passada l'Institut Català de la Salut va anunciar que dinou gestors de covid, els anomenats col·loquialment rastrejadors, s'havien incorporat a l'atenció primària de la regió sanitària de la Catalunya Central. Nou al Bages i Berguedà, cinc a l'Anoia i cinc més a Osona. Però no va detallar a quins centres. Hi ha ABS amb diferents CAP a diversos municipis que en comparteixen un, i, segons ha pogut saber Regió7, a la Sagrada Família de Manresa n'hi ha un altre que tindria al seu càrrec una població de més de 22. 846 persones.

A Manresa hi ha 4 àrees bàsiques. El centre de la Sagrada Família és qui més casos positius ha registrat des de l'inici de la pandèmia, segons dades de Salut. Un total de 435. Els sospitosos s'eleven a 2.700. El del Barri Antic –gestionat per Althaia i que té els seus propis rastrejadors– és el segon amb més positius, 335, i 2.278 sospitosos. Presta atenció a 22.252 persones. El de Plaça Catalunya, que és integrat al CAP Bages, ha detectat 330 casos de virus i han arribat a 2.425 positius amb una població de 23.404 usuaris. Finalment, al de les Bases, també d'Althaia, hi ha hagut 197 positius i 1.517 sospitosos. Té 14.728 usuaris.

A Catalunya hi ha més de 900 persones fent rastreig per detectar i aïllar possibles casos que hagin estat en contacte amb positius. Més de la meitat es van incorporar el mes passat i han començat a treballar directament a primària després d'un procés de formació. N'hi ha uns 240 al Servei Epidemiològic i 120 més que fan seguiments telefònics.