Agustí Perramon, que va ser president veïnal a les Escodines, mor als 86 anys

Agustí Perramon i Prunés, que va ser president de l'Associació de Veïns de les Escodines al llarg de dues dècades, va morir ahir dissabte a l'edat de 86 anys després de patir uns problemes de salut que li havien limitat l'activitat els darrers temps. El funeral en la seva memòria tindrà lloc avui diumenge, a les 12 h, a la basílica de la Seu de Manresa.

«Una persona senzilla que no es volia imposar i sempre sabia escoltar, s'estimava el barri». Amb aquestes paraules va descriure Carme Carrió, actual presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, el tarannà d'Agustí Perramon, una figura imprescindible per entendre el moviment veïnal de Manresa i un dels fundadors de l'associació de les Escodines.

Nascut l'1 de març del 1934, Perramon es va distingir al llarg de la seva vida per una marcada vocació de servei i per exercir l'activisme social i cultural. Vinculat a moviments parroquials de base, va presidir l'Associació de Veïns de les Escodines durant vint anys i, al llarg d'aquesta extensa trajectòria, el barri va aconseguir un pla comunitari i va posar en marxa diferents serveis de proximitat, com el Punt Net, el Punt d'Atenció i el Pol de Cultura.

L'any 2005 va deixar la principal responsabilitat de l'entitat però va continuar treballant pel barri com a vocal de la junta. Josep Lluís Martínez, que el va rellevar, el recorda com «un cristià militant i una bona persona, sempre preocupat pel barri». Perramon va ser un ciutadà especialment actiu «en una època en la qual el moviment veïnal era fort».

No obstant les dolences que va patir al final de la seva vida, Perramon «va ser part de la junta fins al darrer moment», explica Carrió, que destaca dos moments en els quals es va reconèixer el treball del finat. El primer va tenir lloc l'any 2007, quan l'Ajuntament li va lliurar la Medalla d'Or de la Ciutat: «Jo vaig llegir l'escrit d'homenatge en nom de l'associació, tot i que aleshores no n'era la presidenta», recorda Carrió. L'altre va ser la concessió del 4t premi del Consell de la Gent Gran de Manresa, que també li va lliurar el consistori, el setembre de fa dos anys. Un guardó merescut pel qual van remar a favor tant l'associació escodinaire com altres entitats de la ciutat.

El Club de Jubilats, que ja va celebrar el seu 25è aniversari, i la biblioteca de les Escodines són altres projectes del barri en els quals Perramon va deixar la seva petjada. Carrió explica que «juntament amb Ramon Estrada, van tirar endavant la biblioteca, que va rebre una donació econòmica important d'una persona anònima la identitat de la qual mai va voler revelar. S'ha endut el seu nom a la tomba». La presidenta veïnal afegeix que «la biblioteca és molt xula i la van pagar els escodinaires, que també van fer les seves aportacions». Perramon també va estar al costat de Jaume Perramon en la continuïtat de l'equipament.

En clau més personal, Carrió manifesta el seu lament per la desaparició de Perramon, a qui defineix com «el meu tutor»: «Jo ara soc la presidenta gràcies a ell». Carrió explica que «la seva opinió sempre va ser molt important, jo li consultava moltes decisions importants. L'enyorarem molt».

Des de l'Ajuntament, ahir es va destacar el «tarannà bonhomiós, compromès i perseverant» de Perramon, que va formar part de la Cambra de Comerç. Com a representant de la Federació d'Associacions de Veïns, va ser membre del Consell d'Administració de la societat municipal Forum des de la seva creació, 1994, fins al 2018.