Catorze col·lectius anuncien una querella contra Mossos i Interior

Catorze col·lectius de Manresa van anunciar ahir a les xarxes socials que presentaran una querella criminal contra els Mossos i Interior per la presumpta «detenció racista» que va tenir lloc divendres a la matinada a la capital del Bages. Els col·lectius asseguren que es querellaran per un delicte de lesions, un delicte d'odi i detenció il·legal. Els fets van tenir lloc divendres a la matinada a la plaça Major quan els Mossos estaven intervenint en una baralla en la qual el jove arrestat no hi participava. Els col·lectius creuen que la detenció té «motius racials», mentre que els Mossos van explicar que el van detenir per un delicte de desobediència i resistència a l'autoritat, ja que va molestar-los mentre anava en patinet i sense mascareta.

A través d'un comunicat, els col·lectius denuncien que el jove va ser retingut al calabós de la comissaria de Manresa i posen de manifest que el noi va patir «un atac d'angoixa». A més, denuncien que el seu entorn «no va tenir coneixement de si havia patit agressions físiques i lesions» i relaten que «el jove va acabar sent hospitalitzat a l'Hospital Sant Joan de Déu, on se'l va sedar».

Per tot plegat, els col·lectius volen denunciar «un altre dels molts abusos policials, que, sovint amb un perfil racial molt clar, són cada cop més habituals». A més, asseguren que la detenció del jove «se suma també a la denúncia d'un cas de maltractaments per part de mossos de la mateixa comissaria destapat per La Directa, i al desnonament i criminalització de 14 joves que es troben actualment en una situació d'emergència residencial».

També reclamen a l'Ajuntament de Manresa que «ofereixi solucions realistes que assegurin una vida digna per a totes les manresanes que, víctimes del racisme institucional, no poden accedir a un habitatge, aconseguir una feina o regular la seva situació administrativa».

La versió que va donar el cos dels Mossos d'Esquadra difereix de la del jove i els col·lectius que li donen suport. Segons van explicar, els Mossos van ser requerits quan passaven vint minuts de la una de la matinada de divendres per una baralla que s'estava produint al centre de Manresa. Segons el seu relat, mentre els agents estaven identificant les dues persones que s'estaven barallant i insultant, un jove de 20 anys amb patinet i sense mascareta es va acostar als agents i els va molestar. Les mateixes fonts van relatar que els agents van requerir diverses vegades al jove que parés i es posés la mascareta, però aquest va fer cas omís.

Davant d'això, els agents van demanar que s'identifiqués, però aquest s'hi va negar. Els Mossos van procedir a detenir-lo per un delicte de desobediència i resistència als agents de l'autoritat. D'altra banda, les mateixes fonts policials apunten que durant el trasllat a la comissaria el jove es va fer cops amb la mampara del cotxe i, per això, se'l va traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Un cop se li va donar l'alta, la detenció es va deixar sense efecte.