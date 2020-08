La Festa Major de Manresa estrena una web per facilitar la consulta d'actes i la reserva d'entrades

L'Ajuntament de Manresa i l'Associació Manresa de Festa han posat en marxa una nova web per facilitar la consulta d'actes i la reserva gratuïta d'entrades per a tots els actes de la festa major. Les reserves es podran fer a partir d'aquest dijous 20 d'agost a les 9 del matí.

L'actual situació generada amb la pandèmia de coronavirus ha fet més necessari que mai disposar d'una pàgina web el més completa possible, ja que amb motiu de la covid-19 enguany no s'ha imprès el tradicional programa —se n'ha fet una versió on-line amb l'objectiu que es pugui modificar de manera àgil i ràpida si l'evolució de la pandèmia canvia. Així, un dels objectius de la nova web és reforçar la comunicació dels actes, amb un disseny que s'adapta a qualsevol dels dispositius des dels quals es pot visualitzar.

A banda, la web permet garantir les mesures de seguretat i control pel que fa als aforaments —que són limitats— i al registre dels assistents. L'Ajuntament de Manresa recomana utilitzar aquesta via per reservar les localitats. En el cas que quedin places lliures, la persona que es dirigeixi a l'acte sense entrada anticipada haurà d'omplir un formulari indicant les dades personals per tal de complir l'obligatorietat de col·laborar amb el rastreig de possibles casos de coronavirus.

Tots els actes seguiran escrupolosament els protocols de seguretat decretats amb motiu de la covid-19.

L'Ajuntament de Manresa agraeix la tasca realitzada en la creació de la web per Denís Llussà, de l'Associació Manresa de Festa, així com la col·laboració de Joan Orriols, també de l'Associació Manresa de Festa, i dels Serveis Informàtics de l'Ajuntament.