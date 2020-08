Althaia es dota de quatre vehicles per dur a terme visites domiciliàries

L'actual situació d'alerta sanitària causada per l'expansió de la covid-19 ha portat a un nou model en l'accés en l'atenció primària a la ciutat de Manresa que té per objectiu garantir l'assistència a tota la ciutadania i, a la vegada, evitar desplaçaments innecessaris i concentracions de persones en un mateix espai. En aquest context, el CAP Barri Antic i el CAP Les Bases, gestionats per la Fundació Althaia, potencien les visites domiciliàries, sobretot per fer seguiment de pacients crònics i atendre persones que requereixen de cures d'infermeria. La institució ha adquirit recentment quatre vehicles que es destinaran a cobrir les necessitats de mobilitat dels professionals d'atenció primària que fan aquestes visites domiciliàries.

Dels quatre vehicles que ara s'han adquirit, un es destinarà a l'atenció domiciliària urgent i, els tres restants, per a l'atenció programada a domicilis, que inclou sobretot el seguiment a pacients crònics i l'atenció a persones que requereixen de cures infermeres. Cal tenir en compte també que els professionals dels CAP Barri Antic i del CAP Les Bases es fan càrrec de l'atenció dels usuaris de deu residències de Manresa i rodalies, tasca que es fa de forma presencial.



Augment de les visites domiciliàries

La potenciació de les visites al domicili es veu clarament reflectida amb el seu augment. El passat mes de gener, els professionals de l'atenció primària d'Althaia van realitzar un total de 717 visites domiciliàries, una xifra que aquest juliol va ser de 837. En mig any, doncs, s'ha registrat un increment de més del 16% i la previsió és que la tendència continuï a l'alça.

Durant els moments àlgids de la pandèmia, entre els mesos de març i maig, és quan l'atenció domiciliària va registrar un important augment ja que els pacients no podien acudir als centres. En aquells moments, diferents empreses del territori, com són el Grup Ballús, el Grup Mas i la Planxisteria Europa, van cedir de forma temporal diferents vehicles a Althaia, una contribució desinteressada que va suposar una important ajuda en l'organització i la logística i que la institució agraeix enormement.

L'aposta per a l'adquisició de vehicles híbrids s'emmarca dins la política ambiental d'Althaia Sostenible, que promou la sostenibilitat ambiental amb la intenció d'afavorir un entorn saludable a la ciutadania amb la protecció del medi ambient i la reducció de la contaminació.