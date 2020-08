Els restauradors viuen amb incertesa la nova restricció de fumar a l'espai públic

El sector de la restauració mostra desconcert i resta a l'expectactiva de saber com s'han d'aplicar les noves restriccions per evitar la propagació de la covid-19 que ahir es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Entre les mesures, hi ha la prohibició de fumar a la via pública quan no es pugui respectar la distància interpersonal d'almenys dos metres o l'obligació de tancar els locals abans de la una de la matinada (vegeu desglossat). Entre els diferents bars i restaurants consultats per Regió7, hi ha comprensió però també temor per una possible davallada de clients davant les noves restriccions.

La limitació sobre el consum de tabac a l'aire lliure va agafar per sorpresa molts fumadors que ahir encara s'encenien cigarretes a les terrasses i també els establiments, els quals mostraven dubtes sobre com aplicar aquesta normativa. «Des de la reobertura, hem complert totes les mesures al peu de la lletra, però aquesta nova limitació ens genera molt desconcert. Una de les preguntes que ens fem és si els clients d'una mateixa taula poden fumar si pertanyen a un mateix grup familiar», destacava Isabel Sirvent, al capdavant de la Xixonenca de Manresa.

El Diari Oficial de la Generalitat no especifica aquest supòsit i només detalla que es podrà fumar si es garanteix una distància interpersonal de dos metres. De fet, la majoria d'establiments ja van començar a informar ahir al matí els clients sobre la importància de mantenir aquesta distància a l'hora de fumar i, en aquest sentit, destacaven que sense la col·laboració de la gent serà impossible implantar aquesta mesura. El responsable de la manresana Granja Alpina, Joan Ferrer, remarcava: «La responsabilitat de la gent serà clau perquè el nostre objectiu és evitar fer de policies». En la mateixa línia, el copropietari de Las Vegas de Manresa, Xevi Garcia, considerava que «la limitació serà difícil d'aplicar perquè genera molta ambigüitat. Per tant, caldrà anar pas a pas i conscienciar la gent sobre la necessitat de mantenir la distància mínima interpersonal».

Un sector en el punt de mira

El nou paquet de mesures per prevenir el contagi de la covid-19 genera comprensió però alhora també crítiques en un sector que acumula pèrdues des de l'inici de la pandèmia. Des de l'establiment manresà Gurmet, Jonathan Cuba comentava ahir al matí a aquest diari que davant del nou escenari no queda més remei que adaptar-s'hi i donar prioritat a la seguretat, tot i així, posava de manifest que «les limitacions encara deixen més tocats els locals que ja es plantegen tancar».

Molts dels bars i restaurants assumeixen les noves mesures amb resignació davant d'un estiu amb menys serveis dels habituals respecte dels altres anys. La majoria afirmen que la producció és un 30 o 40% inferior respecte de l'any passat i temen que la pèrdua de l'al·licient de poder fumar en una terrassa encara farà reduir més la clientela. «No tenim més remei que aplicar aquestes noves mesures però és evident que ens afectarà i provocaran que la gent es quedi més a casa. De fet, aquest fenomen ja es dona perquè enguany durant el mes de juliol a partir de les deu de la nit la terrassa de la Xixonenca ja estava buida, en canvi, l'any passat les cadires estaven plenes», explicava Sirvent.

En aquest sentit, el responsable de la Taverna Guru de Manresa, Francesc Tor, confirmava que, des del confinament, el moviment als bars s'ha reduït. «El sector de la restauració viu un moment complicat perquè l'augment del teletreball, així com també la por al contagi provoquen que molts optin per quedar-se a casa», explicava. En aquest context, el sector es manté a l'expectativa sobre com els afectarà la nova normativa.