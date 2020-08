D'on has tret la teva mascareta?

«Vaig aprofitar una oferta que feia la marca Munich» - Nina Escalante

Nina Escalante és una jove que, quan va acabar el confinament, va veure que la marca Munich havia fet tot d'ofertes per incentivar el consum. Ella va aprofitar la que oferia les mascaretes de la marca a només 5 euros.

«Tinc la sort de tenir una amiga que pinta molt bé» - Anna Ribas

La seva mascareta té un fons negre i, a sobre, hi ha pintada la imatge del mar sota la llum de la lluna. Anna Ribas explica que té una amiga que pinta molt bé i que ara es dedica a fer mascaretes personalitzades.

«La vaig trobar fent la compra al supermercat» - Laura Lanza

Laura Lanza recorda que un dia va anar a fer la compra al supermercat, concretament al Lidl. Entre els passadissos, va veure exposades unes mascaretes que li van agradar i no es va poder estar d'agafar-ne una.



«Porto la mascareta que m'han donat a la feina» - Andreu Torres

Hi ha qui té un cotxe o un telèfon mòbil de l'empresa. Andreu Torres té la mascareta de l'empresa. Al seu lloc de feina van repartir mascaretes perquè tothom la portés posada com un article identificatiu de l'empresa.

«M'agraden els dissenys cridaners i originals» - Hicham Benaly

Com el model de la seva mascareta indica, a Hicham Benaly li agraden els dissenys de marca. Explica que va estar buscant una mascareta per portar habitualment i va ser per Internet on va trobar la que porta ara.

«Porto posada la silueta de Montserrat» - Anna Armengol

nna Armengol va comprar la mascareta a la botiga Killing Weekend, al carrer de Sant Miquel de Manresa, perquè els responsables del negoci són parents seus. S'hi veu la silueta de les muntanyes de Montserrat.

«La vaig veure on menys me l'esperava trobar» - Núria Villalba

Aquesta ciutadana buscava una mascareta amb el dibuix de Frida Kahlo i va demanar a una botiga que l'hi fessin expressament, sense èxit. Un dia va anar a un basar a comprar i hi va trobar la que havia estat buscant.

«És un regal que em va fer la meva cunyada» - Daniel Domínguez

Passejant pel carrer d'Àngel Guimerà amb la seva dona i el seu fill, Daniel Domínguez lluïa una mascareta molt acolorida. Comentava que la germana de la seva dona s'ha aficionat a fer mascaretes i n'hi va regalar una.

«Ara combino la roba amb les mascaretes» - Cati Castellnou

Una mascareta senzilla, amb un detall brillant al costat. Cati Castellnou va comprar-la en una botiga d'Igualada i explica que en té bastantes de diferents models per poder-les combinar amb la roba del dia a dia.

«Ni massa cridanera ni tampoc avorrida» - Francesc Rubio

Francesc Rubio lluïa una mascareta amb un estampat original. De fet, buscava una mascareta que no fos llisa però tampoc massa cridanera. La solució la va trobar en una botiga de Monistrol de Montserrat.

«Una mascareta amb un disseny ben rocker» - Jordi Ruiz

ordi Ruiz no recordava la botiga on havia comprat la seva mascareta de calaveres. El que sí que sabia és que quan la va veure va creure que encaixava amb als seus gustos, així que no va dubtar gens a quedar-se-la.

«Les mascaretes també poden ser elegants» - M.Dolors Martínez

La de Maria Dolors Martínez és una mascareta feta de blonda blanca. La va comprar a la botiga Silhouet, de Sant Fruitós de Bages. És una botiga de roba però ara també hi fan mascaretes, segons ella, ben elegants.