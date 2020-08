La Casa Reial declina aclarir el seu paper per convidar el Sant Pare i ho deriva al Vaticà

«L'informo que la seva petició l'ha d'adreçar al Vaticà per conèixer el procediment per convidar Sa Santedat». Aquesta és la resposta que ha donat la Casa Reial a aquest diari, que li va demanar què cal fer per convidar de manera oficial el Sant Pare, quelcom que l'Ajuntament de Manresa i el santuari de la Cova van fer personalment el juny passat en la visita que van fer a Roma, però que caldrà vehicular formalment.

D'entrada, tant el regidor de Turisme, Joan Calmet, com el superior de la Cova, Lluís Magriñà, van situar en el president del Govern la figura responsable de fer la invitació oficial, però el portaveu del grup del PSC a l'Ajuntament, Felip González, els va voler recordar que sobre qui recau la responsabilitat és en el cap d'estat, que és el rei Felip VI. Ho va dir per fer notar que «el 27 de setembre del 2018 l'Ajuntament de Manresa va acordar amb els vots de la majoria independentista del seu ple municipal [CDC, ERC i la CUP] declarar persona no grata precisament aquell a qui ara li hem de demanar que convidi oficialment el papa Francesc». A la Casa Reial, però, han declinat aclarir-ho.

L'interès perquè el Papa visiti Manresa l'ha motivat la commemoració dels 500 anys, el 2022, de l'arribada de sant Ignasi a la ciutat on va viure la transformació que, entre altres, el va portar a fundar la Companyia de Jesús, de la qual forma part l'actual Sant Pare.