Des d'avui es poden reservar les entrades per a la festa major

A partir d'avui, a les 9 del matí, es poden fer les reserves de les localitats per assistir als actes de la Festa Major de Manresa, que tindran l'aforament limitat per temes de seguretat a causa de la pandèmia per la covid-19.

Justament aquesta setmana l'Ajuntament ha estrenat un nou programa d'actes online -enguany no se n'edita de paper- que permet tenir informació de cadascuna de les propostes que inclou la festa major, que se celebrarà del 26 al 31 d'agost, i , alhora, fer la reserva de les localitats. L'adreça és web.lafestamajor.cat.

Enguany la festa major manresana no tindrà el tradicional correaigua per obrir-la ni correfoc per tancar-la. Tampoc no es farà pregó, ni actuació castellera, ni ballada de la imatgeria. Sí que es manté el castell de focs, que es farà esclatar al pàrquing del Palau Firal i al del Congost per tal de poder-lo veure des dels balcons.