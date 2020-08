Fem Manresa demana que els barris perifèrics puguin gaudir del bus nocturn gratuït de festa major

La candidatura d'esquerres Fem Manresa titlla d'error el fet que el bus de nit gratuït posat per l'Ajuntament amb motiu de la festa major d'aquest any no inclogui les rutes que passen pels barris perifèrics de la ciutat, quan precisament són, segons apunta, els que més profit traurien d'aquesta campanya, tenint en compte que són els habitants més allunyats del centre i que, a més a més de la llarga caminada de retorn a casa, en molts casos s'ha de fer per camins que no estan correctament il·luminats.

Els anticapitalistes expressen que no es tracta d'un fet aïllat, sinó d'una nova mostra de com els successius equips de govern de la ciutat han donat l'esquena als barris perifèrics, especialment en matèria de mobilitat, com demostra la situació del bus del Xup, on els veïns s'estan mobilitzant recollint firmes per aconseguir que la línia que connecta el seu barri amb el centre de la ciutat sigui de caràcter urbà per tal de millorar-ne tant el preu com els horaris i l'adequació a les necessitats de les usuàries.

Fem Manresa apunta, per últim, que l'equip de govern és a temps de rectificar la decisió presa i insta a que es tinguin en compte totes les manresanes i manresans en la campanya "Gaudeix la nit de Manresa a la fresca", independentment del barri de la ciutat en què visquin.