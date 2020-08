La pandèmia consolida la mascareta com una peça de moda a les botigues de roba

Mascaretes de colors, brodades amb flors, amb mandales i fins i tot que fan joc amb un vestit d'estiu. Mesos després de l'inici de la pandèmia, les mascaretes reutilitzables s'han consolidat com una peça de vestir més que es pot trobar als mostradors de les botigues de roba. El que era un producte pràcticament esgotat a les farmàcies mesos enrere s'ha convertit en un complement que vesteix els maniquins de diversos aparadors. Els establiments especialitzats en teixits afirmen que el producte sanitari s'ha incorporat de ple en la nostra quotidianitat i els clients cada vegada busquen més l'estètica d'una peça que té l'objectiu d'evitar el contagi de la covid-19.

A mitjan març, els comerços van poder tornar a aixecar la persiana després del confinament i es van trobar davant d'un nou escenari marcat per la mascareta i la distància de seguretat. Tres mesos després afronten un agost poc habitual amb més moviment del normal, ja que molts han preferit no marxar gaire lluny de vacances, i amb un producte estrella al mostrador: la mascareta. «Mai m'hauria imaginat que vendria més mascaretes que mitjons o corbates. Si m'ho haguessin dit fa uns mesos enrere no m'ho hauria cregut, però en poc temps s'ha convertit en una peça que forma part de la nostra quotidianitat», destaca el responsable de l'establiment La Creadora de Manresa, David Augé, mentre mostra diferents models de mascaretes sobre el taulell.

En un altre punt de la ciutat, l'encarregada de la botiga Pep Llasera de Manresa, Luz María Rivero, destaca que temps enrere «la mascareta era un element que es vinculava a la por, però ara hem capgirat la situació i molta gent llueix mascaretes amb motius alegres. Aquesta és una manera d'afrontar la situació en positiu». En la mateixa línia, Marc Gómez, de la botiga manresana Iglesias Moda, apunta que inicialment la mascareta es concebia com un tapaboques però, amb el pas del temps, «hem incorporat aquest element en el nostre dia a dia d'una manera tan clara que inclús busquem que combini amb la roba que portem o bé que tingui un cert estil. Per aquest motiu, li donem al mateix valor que a un mocador o un cinturó».

Una peça personalitzada

Els comerços afirmen que la línia de vendes de mascaretes ha seguit una evolució ascendent d'ençà de la reobertura després del confinament. Des de l'aprovació de l'ús obligatori de la mascareta als espais públics, molts establiments han notat un augment en la demanda. En el cas d'Iglesias Moda, Gómez explica que un dels detalls que confirma que la mascareta s'està consolidant com una peça de roba és que «els clients acudeixen expressament a la botiga per comprar-ne, mentre que abans només l'agafaven juntament amb una altra compra».

L'evolució positiva en les vendes avança en consonància amb la introducció de nous models de mascaretes als aparadors. «Al principi, només teníem quatre tipus d'estampats, però a mesura que la demanda creixia, vam incorporar més varietat de colors, dissenys i talles», subratlla Rivero. Davant l'interès per la pluralitat i l'originalitat del producte, alguns establiments, com La Creadora, han optat per oferir mascaretes personalitzades. «Enlloc de conformar-nos amb uns models estàndards, volíem anar més enllà. A partir del teixit restant d'unes faldilles, un vestit o uns pantalons, podem oferir una mascareta de conjunt», assenyala Augé.

La tendència de buscar mascaretes més originals i amb personalitat també queda palesa a la merceria Morell de Manresa, on venen tot tipus de materials com gomes sanitàries, allargadors o elements decoratius per a la confecció del producte sanitari. «Des que la mascareta s'ha convertit en un element d'ús quotidià, moltes persones decideixen partir de zero i fer-la de manera artesanal i així la poden decorar al seu gust», apunta el responsable de l'establiment, Joan Gusart.

La seguretat, en primer pla

Els establiments consultats coincideixen a afirmar que, més enllà del disseny, el més important a l'hora de posar una mascareta a disposició del públic és garantir la protecció. De fet, l'encarregat de Señor, Martí Codina, remarca que no s'ha de perdre de vista que la protecció i la seguretat són les principals prestacions que ha de tenir una mascareta. En el seu cas, elaboren aquest producte sanitari al seu propi taller i aquest fet els permet controlar de primera mà que s'adapti a la configuració facial de cada client i alhora tingui la filtració adequada i prou respirabilitat.

El procés d'elaboració de les mascaretes és diferent en cada establiment. En alguns casos, les confeccionen en un taller propi, com el cas de Señor, en altres venen determinades pel magatzem de la franquícia, mentre que en alguns establiments encarreguen les mascaretes a dissenyadors externs al negoci. En qualsevol cas, la majoria d'empreses compleixen la norma especificada a l'Associació Espanyola de Normalització, UNE, que estableix els requisits mínims que han de complir les mascaretes higièniques reutilitzables. Tot i així, una part de les botigues consultades venen solament el teixit i especifiquen que el filtre es pot aconseguir a la farmàcia.

La necessitat d'adquirir mascaretes ha provocat que molts negocis s'hagin adaptat a la nova realitat i ofereixin aquest producte. La majoria tenen l'expectativa de mantenir la demanda a l'alça uns mesos i, a l'hora de respondre si la mascareta continuarà present de cara al futur, n'hi ha que encongeixen les espatlles i deixen anar un sospir d'incertesa amb l'esperança que ben aviat la pandèmia sigui només un record.