Queixes per l'estat de deixadesa del mirador del serrat del Guix arxiu particular

Ampolles, llaunes, papers, restes de menjar, compreses, preservatius... És part de la brutícia acumulada que hi ha al mirador del serrat del Guix, al turó situat sobre el Parc de Bombers, que el Consorci Urbanístic de l'Agulla va habilitar el 2017. Ho ha denunciat un veí de la zona. Diu que «molt jovent incívic s'hi reuneix, sobretot els vespres, i ningú no fa res per evitar els sorolls, la brutícia i els actes vandàlics». Per resoldre-ho, proposa «tancar l'accés als vehicles amb algun tipus de tanca o cadenat i freqüentar la vigilància de la zona». L'actuació per millorar l'indret va incloure una plantada d'alzines, la millora dels accesos i posar-hi bancs. No és el primer cop que un veí en denuncia la deixadesa. -G.C.