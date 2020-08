El crematori manresà fa 239 incineracions els primers cinc mesos, gairebé dues al dia

D'ençà que va entrar en funcionament a Manresa el nou tanatori de la funerària Mémora-Fontal, ha registrat un total de 613 difunts, el 41 % dels quals eren víctimes de la pandèmia. Tot i que va començar a atendre al polígon del Pont Nou a partir del febrer d'enguany, no va ser fins al 26 de març que va rebre l'autorització de l'Ajuntament per desenvolupar-hi l'activitat d'incineració. Des de llavors, ha dut a terme 239 incineracions fins al juliol (inclòs). Són prop de dues cada dia de mitjana (1,86).

Segons ha constatat l'empresa, amb la posada en marxa de les noves instal·lacions, el nombre de serveis globals de Mémora-Fontal a Manresa s'ha doblat respecte de l'any anterior. Amb relació al tipus de servei rebut pels 613 difunts, mentre que 239 van ser incinerats, com esmentàvem anteriorment, 374 van ser inhumats.



254 morts per covid

Del total, en 359 persones les causes de la mort van ser diverses, i en les 254 restants va ser per la covid. Aquesta xifra representa el 41% del total. Cal aclarir que cor-respon a ciutadans de diversos municipis; no només de Manresa.

Fonts de l'empresa han vogut recordar que des del moment que es va decretar l'estat d'alarma, les sales de vetlla van quedar reduïdes a la normativa de capacitat, i que quan va començar el confinament, el tanatori es va tancar de cara al públic. Això va ser aproximadament entre el 16 de març i el 18 de maig, concreten. Després, es van tornar a obrir els tanatoris amb restriccions de capacitat i amb les mesures contra la covid-19, com l'obligatòria de prendre la temperatura a tothom qui entrés a les instal·lacions.

Certificació de qualitat

El mes passat, l'empresa funerària que té el tanatori al costat del cementiri municipal, prenent el relleu a les antigues instal·lacions del carrer del Bruc, va obtenir la certificació Protocols d'actuació davant el coronavirus SARS-CoV-2 en el marc de la pandèmia covid-19, emesa per AENOR (entitat líder en certificació a Espanya), que la va convertir en la primera empresa funerària nacional en obtenir-la. AENOR va contrastar tots els protocols anticovid-19 establerts per Mémora i es va assegurar que estan en línia amb la seva metodologia, desenvolupada segons les recomanacions i requisits de diferents organismes nacionals i internacionals, i amb altres documents de referència.

D'altra banda, aquest mes Mémora ha posat en marxa un nou projecte que consistirà a plantar un arbre físic per cada servei realitzat en homenatge als difunts i en benefici de les generacions presents i futures. L'objectiu de la iniciativa, batejada amb el nom de in arboriam, és la creació d'un gran bosc que, al mateix temps que rendeixi homenatge als difunts i a la seva memòria, representi un impacte positiu per al medi ambient a escala global. Es durà a terme en col·laboració amb l'ONG Tree-Nation, dedicada a la reforestació del planeta.