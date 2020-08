Manresa Turisme i l'Hotelet Casa Padró estrenen una proposta gastronòmica

La Fundació Turisme i Fires de Manresa i l'Hotelet Casa Padró sumen esforços per a oferir una nova proposta cultural i gastronòmica, on el modernisme és el principal protagonista. El pròxim divendres 28 d'agost es donarà el tret de sortida a la nova experiència "Esmorzars Modernistes" a la ciutat, que consisteix en un esmorzar complet al Rooftop de l'Hotelet, gaudint de la gastronomia local amb productes km 0 i d'unes vistes úniques a la ciutat i als seus edificis modernistes. L'experiència continua amb un recorregut guiat pels diferents edificis modernistes de la ciutat i acaba a la Seu, tot observant la seva façana modernista.

L'aforament de l'activitat serà limitat a un màxim de 20 persones, per tal de respectar les mesures de seguretat derivades de la Covid-19.

Els "Esmorzars Modernistes" tindran una durada de dues hores i mitja aproximadament. L'inici de l'experiència tindrà lloc a les 10 h al Rooftop de l'Hotelet i finalitzarà a les 12.30 h a la Seu. El preu de l'experiència és de 12 euros per persona.

Les reserva d'entrades es pot fer a través de la web de Manresa Turisme i de la de web de l'Hotelet Casa Padró.

Aquesta iniciativa, que està pensada tant per a turistes com per a ciutadans de Manresa que vulguin conèixer millor la seva ciutat, permet potenciar el turisme, la gastronomia i el teixit econòmic local.

Després de l'estrena del dia 28, la voluntat d'ambdues parts és poder oferir aquesta experiència en dies concrets.