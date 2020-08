La pandèmia deixa sense existències les botigues i els tallers de bicis a Manresa

«Visc a prop d'un camí on abans hi passava una bicicleta de tant en tant. Quan, durant el confinament, es va poder sortir a fer esport, potser hi passaven 15 persones en bici cada 5 minuts. Aquí ja vaig veure que alguna cosa forta passaria en tornar a la feina».

Aquestes vivències de Francesc Sala, propietari de la botiga de bicicletes Sala Sport Bike, resumeixen bé el fenomen que van viure les botigues de bicis a Manresa després del confinament, quan van quedar sense existències.

Això va passar al principi del maig, però encara avui, en aquest mateix local manresà, el telèfon no deixa de sonar. Són clients que demanen informació per comprar bicis, però també són proveïdors que adverteixen que ja no tenen més recanvis per al taller.

A la botiga TBellès, al passeig del Riu, molts dels mostradors estan mig buits, sobretot els de bicis que no passen dels 1.000 euros, les que són de gamma mitjana i baixa. A la botiga Decathlon la situació és la mateixa: asseguren haver multiplicat per quatre la venda de bicicletes de gamma baixa arran del desconfinament.



El confinament, la gran causa

El confinament va deixar els gimnasos tancats i, actualment, encara tenen moltes limitacions. Per altra banda, també a causa a la pandèmia, moltes persones han suspès els seus viatges. Tot plegat ha fet que la bicicleta sigui l'alternativa ideal d'aquest estiu.

Marta Navarro, de la botiga Bike & Pons del carrer de la Pau, diu que «la gent ha decidit passar un estiu a base d'excursions en bicicleta, ens han vingut moltes famílies a comprar bicis per a tots». De fet, el ciclisme és un esport que es fa a l'aire lliure i no requereix contacte físic amb ningú i, per tant, el risc de contagi és més baix.

Albert Bellès ha pogut constatar que durant els temps de crisi la venda de bicicletes augmenta significativament: «Les persones substitueixen l'avió per la bicicleta, ja ho vam notar l'any 2008 i ho tornem a notar ara».

Les botigues buides i els tallers plens. Ara només queden, a molts establiments, les bicis de gamma alta i pocs exemplars de la resta. La qüestió és que només queden les últimes bicicletes de molts models i això crea molta incertesa als compradors actuals. «Si només queda la bici de nen de 5 anys de color vermell, tot i que aquella persona en condicions normals s'hauria acabat quedant la vermella, ara li genera dubte el fet que sigui l'última i no en tingui més per triar», explica Bellès.



Els articles més venuts

El final de la primavera i l'estiu és una temporada forta per a les botigues d'esport i, en aquest cas, de bicis. Ara bé, «que des del maig es tripliquin les vendes i ens quedem sense estoc durant mesos és quelcom impensable durant els 7 anys que Bike & Pons fa que és obert», explica Navarro.

A banda de les bicicletes de gamma baixa i mitjana, les d'iniciació, un article que els comerciants coincideixen que va atraure en temps de confinament van ser els corrons, una estructura que serveix per convertir la bicicleta personal en estàtica. També la roba i els accessoris han estat els més buscats pels nous amants de l'aventura sobre dues rodes.