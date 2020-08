La reserva de localitats de la festa major s'estrena esgotant les de quatre actes

L'espectacle que obrirà la festa major enlloc del tradicional pregó i el concert de Suu. Són dos dels quatre actes de la Festa Major de Manresa que ahir van esgotar en poques hores les localitats –de franc i amb la capacitat limitada– disponibles, que es van poder reservar online a partir de les 9 del matí. La festa gran de Manresa, enguany adaptada a la situació generada per la pandèmia, amb menys dies i amb menys activitats, tindrà lloc del 26 al 31 d'agost.

Les entrades dels espectacles es poden reservar des d'ahir al programa virtual de festa major a web.lafestamajor.cat/ o bé, en la majoria, entrant directament a ajmanresa.fila12.cat, que és on dirigeix l'usuari a la web del programa quan clica un acte concret per fer la reserva. En aquesta darrera adreça, ahir a la tarda, a banda de les 150 localitats de l'espectacle de benvinguda de la festa Estan sonets aquests manresans, el dimecres 26 a les 8 del vespre a la plaça Major, també constava que s'havien exhaurit les de l'actuació del clown Marcel Gros (28 d'agost, a les 6 de la tarda, al pati del Casino); les de l'autocinema amb el biopic de Freddy Mercury Bohemian Rapsody (el 29 d'agost, a les 10 de la nit, al Palau Firal); les 369 del concert de Suu (el 30 d'agost, a 2/4 d'11 de la nit, a L'Anònima), i les 369 de l'actuació de Judit Nedderman, al mateix lloc i la mateixa hora que Suu, el 31 d'agost.

Entre altres, en l'esmentada pàgina hi ha tots els espectacles que es faran als tres espais que s'han escollit com a escenaris de la festa major: el pati de l'Anònima –que serà l'espai de les arts, dels grups de quilòmetre zero i dels concerts–, el pati del Casino –l'espai del públic familiar– i la plaça Porxada –on actuaran entitats locals culturals. A banda, la Sala Gran del teatre Kursaal acollirà aquest any quatre espectacles per la festa major entre el 29 d'agost i el 6 de setembre: tres funcions de la comèdia El pare de la núvia, amb Joan Pera; l'espectacle musical Broadway a capella; dues funcions del muntatge per a públic familiar El monstre de colors i el monòleg de David Guapo #quenonosfrunjalafiesta. En aquest cas, a www.kursaal.cat/informacio/venda-d-entrades. A la mateixa web també es poden reservar entrades per a les visites guiades a la Imatgeria de Manresa, que es faran al teatre Conservatori.

Manresa desconeguda

Quant a les Visites a la Manresa Desconeguda, que enguany es faran a la Pirelli, es podran reservar a partir del dilluns vinent a les 10 del matí a través de la web www.manresaturisme.cat o anant directament a l'Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major).