La crisi deixa tocats els prostíbuls de Manresa tot i que continuen oberts

Pagar per mantenir relacions sexuals és possible a Manresa en temps de pandèmia. Prostíbuls i pisos amb dones que ofereixen els seus serveis continuaven ahir funcionant, i al migdia eren alienes a l'obligatorietat decretada per la Generalitat de tancar els locals on s'exerceix la prostitució. La crisi generada per la pandèmia ha frenat la demanda d'un negoci que a la ciutat procura passar molt desapercebut, malgrat la facilitat de trobar telèfons dels bordells i de dones que cobren a canvi de sexe a Manresa si es busca a webs de contacte.

Aquest diari ha contactat presencialment amb dos prostíbuls del barri de Valldaura i del Centre Històric, i telefònicament amb dones i locals de la capital del Bages que s'anuncien a les principals pàgines web, i ahir responien els clients que trucaven. Cap volia parlar obertament per mantenir la discreció i l'opacitat en què es mou el sector de la prostitució a la ciutat, però n'hi havia que donaven pistes sobre com la crisi sanitària i econòmica les ha afectades.

«Nosaltres de moment no hem rebut cap ordre de tancar», remarcaven ahir en un dels bordells que hi ha al carrer del Cós, tot mantenint-se al marge, al migdia, de les noves ordres del Govern català. Es tracta d'un negoci que té un altre local al Barri Antic, que aquesta setmana continuaven oberts als clients que volien mantenir sexe, i que durant l'estat d'alarma van estar tancats fins que el sector de l'hoteleria, segons explicaven, va poder tornar a aixecar la persiana. Malgrat que les anomenades treballadores sexuals van declinar fer cap tipus de declaració a aquest diari, l'encarregada va explicar que «la pandèmia va obligar a no rebre cap client». Què van fer llavors les dones que ofereixen sexe a les habitacions? «No ho sé, cada una estava a casa seva», va ser la resposta.

La reobertura del negoci va ser com començar en un nou món distòpic, i després de setmanes clausurats es van trobar amb un caiguda important de clients i que havien de posar en marxa mesures d'higiene per garantir un mínim de seguretat entre els qui sol·licitaven sexe i les prostitutes. La madame d'un dels prostíbul consultats al barri de Vall-daura explicava que les noies que hi treballen han passat un test i han donat negatiu, malgrat reconèixer que hi ha la possibilitat que, tot i les mesures aplicades, persones asimptomàtiques que van al local poden propagar el virus. El risc hi és. Aquest és el principal argument de la Generalitat a l'hora d'obligar els prostíbuls a tancar, a part d'equiparar les condicions d'aquests negocis a les imposades als locals d'oci nocturn.

La situació per la que passen els prostíbuls de Manresa és una mostra de la profunditat de la crisi econòmica que està deixant la pandèmia, i de la incertesa que genera de cara al futur. «Podríem dir que ara rebem la meitat dels clients, i aquí abans que arribés el virus hi passaven en un cap de setmana entre 25 i 30 homes», assegurava l'encarregada. Sense entrar en detalls de quines conseqüències ha comportat per al negoci la davallada de clients, reconeixia que la realitat de la prostitució és delicada i que ara hi ha menys homes amb possibilitat de pagar per tenir relacions sexuals i n'hi ha que no estan disposats a exposar-se tan obertament al contagi.

«És curiós que molts dels que truquen demanen sobre la seguretat i els riscos. Aquí procurem que no hi hagi contagis, però és clar que els clients mantenen un contacte frec a frec amb una altra persona, i si el que ha vingut abans té el virus i és asimptomàtic, és possible que hi hagi aquest contagi», ressaltava. Tot i això, assegurava que són curosos amb els protocols que han posat en marxa des que van tornar a obrir, i en aquest sentit prenen la temperatura corporal a tots els homes que creuen la porta d'entrada per sol·licitar els serveis sexuals al local. A part, també es fan treballs de desinfecció a les habitacions d'aquest prostíbul després que marxin els clients i així reduir en la mesura del que poden el risc de brots. Unes mesures que veuen necessàries per no ser assenyalats per les institucions com a font de contagis i per la tranquil·litat dels clients, que ho demanen. El futur, afirmava, «és incert» i estan a l'expectativa.



Els preus, inalterables

El declivi de la demanda no s'ha notat de moment en els preus dels serveis sexuals, segons expliquen en aquest local i pel que es pot veure en alguns anuncis a webs. Una hora, 100 euros. Hi ha la possibilitat de 30 minuts, que surt a meitat de preu. Tot i que la tarifa varia, a partir de les consultes fetes per aquest diari i els preus que es poden trobar a les pàgines d'Internet es pot copsar que és un preu bastant estàndard. A les webs de contactes es poden trobar «treballadores sexuals» a totes les capitals de comarca de la regió central, però principalment a Manresa, Igualada i Martorell.

En trucar als telèfons, totes van declinar fer declaracions a un mitjà de comunicació o mantenir una entrevista pausada, encara que fos sense identificar-se, per conservar la discreció. De les prostitutes consultades, n'hi ha que asseguraven no treballar en cap prostíbul sinó en una casa particular, com si portés el seu propi, però cobrant en negre, i n'hi ha que indicaven que la realitat dels servis sexuals a domicilis particulars «no necessàriament» ha de ser la mateixa que la dels prostíbuls.