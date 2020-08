La protectora demana ajuda urgent per combatre un virus letal que ataca els gats

Dos gatets que van arribar a la protectora contagiats del virus i que no el van poder superar arxiu particular

La protectora d'animals Aixopluc de Manresa ha fet una crida urgent perquè persones voluntàries acullin gats per salvar-los d'un virus que està fent emmalaltir i, en alguns casos, està matant els seus felins més joves.

Entre l'abril i eljuliol van entrar a la protectora 73 gats d'entre 15 dies i quatre mesos. De tots aquests, se'n van infectar una trentena i se n'han mort 12. També hi ha casos de gats adults en la mateixa situació. Rafaela González, la seva responsable, diu que «és molt traumàtic, perquè els gats ens arriben dèbils del carrer i tu els cuides per fer-los reviure i al final acaben morint pel virus quan ja estaven recuperats».

El virus s'anomena panleucopènia i és la primera vegada que afecta d'una manera tan dràstica aquesta protectora. González diu que mai no s'havien trobat amb tants gats infectats: «Venen infectats de tot arreu», afirma.

Curiosament, aquesta malaltia té uns símptomes i un comportament en l'entorn molt semblant a la covid-19: es tracta d'un virus molt contagiós, que es transmet molt ràpidament pel contacte entre els gats o bé per l'aire i les femtes. Els símptomes, en general, són vòmits i diarrea, fet que debilita molt els animals. Tanmateix, hi ha alguns gats que són asimptomàtics; tenen el virus però no el manifesten i, en alguns casos, moren de manera sobtada, sense cap símptoma previ.

González explica que, «igual que amb la covid, cal que els gats passin una quarantena per tal que es dissolgui el virus. Tot i que la desinfecció és absoluta, si estan junts no podem fer-hi res perquè no es contagiïn». Per tant, necessiten cases d'acollida perquè les gàbies estiguin buides, per desinfectar bé tots els espais i que els gats passin la quarantena i, així, tornin sans i sense perill.



La resposta de la gent

González assegura que ha rebut moltes trucades de persones interessades a acollir-ne. «Amb els gats que encara no tenen dos mesos la situació és més crítica ja que no són suficientment grans per poder-los vacunar. És per això que cal que passin aquest temps aïllats per vacunar-los més endavant i preparar-los per a l'adopció.

Ara bé, cal que les persones interessades compleixin certs requisits per poder acollir un gat. Per exemple, és molt important que a la casa d'acollida no hi hagi més gats, ja que si el nouvingut té el virus, podria contagiar l'altre.

Tot i això, des de la protectora estan agraïts per la gran rebuda de trucades de persones disposades a acollir els animalons a casa seva. La protectora proporciona a aquestes persones el menjar dels gats. L'únic requisit que demanen que compleixin les persones voluntàries és que, al llarg de les setmanes, els vagin fent fotos per poder-les publicar a les xarxes socials per a futures adopcions.



Acollir nous gats és perillós

Cada cop que detecten nous casos del virus, han d'ingressar els gats en centres veterinaris, la qual cosa implica una despesa molt gran per a la protectora.

Veterinaris amb què treballa l'entitat els han recomanat que no agafin més gats fins que el problema s'hagi solucionat. González assegura que «això no ho podem fer; el nostre deure és agafar animals en perill. Per això, si quan entren gats nous, podem col·locar-los a cases de voluntaris, serà molt més segur per a ells».