Voreres i calçades, o una cursa d'obstacles?

Malgrat el pla especial de millora de la via pública que du a terme l'Ajuntament des del 2017, alguns carrers, tant voreres com calçades, continuen en molt mal estat.

Un exemple es troba a l'estació d'autobusos de Manresa i als carrers adjacents, com el de Sant Antoni Maria Claret, on fa poques setmanes va caure una dona per culpa de l'enfonsament que s'ha produït en un tram de la vorera.

Qui passi per aquest vial s'adonarà que hi ha força sotracs, esquerdes i, fins i tot, que hi ha algunes rajoles de la vorera que ballen perquè s'han desenganxat, amb el perill que això suposa per a les persones que hi transiten.

A l'interior del recinte de l'estació d'autobusos la situació és molt similar. El carrer que dona accés als busos, taxis i altres vehicles des de la carretera de Santpedor està en molt mal estat. El pas dels autobusos és constant i això fa que el terra s'hagi anat esquerdant, enfonsant i foradant. En cas dels conductors de motocicletes, els bonys que hi ha a la calçada poden suposar un veritable perill.

Continua igual de malament

Un altre exemple d'aquest deteriorament es troba a l'accés al pàrquing de cotxes del Parc de l'Agulla des de la carretera, del qual ja es va fer ressò aquest diari (vegeu edició del dia 17 de gener) i que continua igual de malament. Hi ha forats molt profunds i junts, fet que complica l'entrada dels vehicles a l'aparcament.

El pla de xoc previst per a aquest any ha tornat a incloure una inversió d'un milió d'euros. D'aquests, 480.000 s'han destinat a la millora de les calçades; 200.000 a parcs infantils i 209.000 més a la millora de voreres.