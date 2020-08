D'on ha sortit l'autobús negre que circula per Manresa?

Fa els recorreguts que realitza el bus urbà, però enlloc de ser de color verd és de color negre. A molts usuaris del bus i ciutadans en general segur que els ha cridat l'atenció aquest vehicle, que ja fa dies que circula per la ciutat. No és que la imatge corporativa del bus urbà hagi canviat, sinó que es tracta d'una vehicle de prova.

L'Ajuntament de Manresa té previst estrenar al principi de l'any vinent dos nous vehicles híbrids per continuar renovant la flota del servei de bus urbà a la ciutat, de manera que Manresa passi a disposar d'un total de 9 busos híbrids, el 50% de la flota.

Fins a final de mes es fa una prova amb un vehicle nou. En aquest cas, com a novetat, es fa amb gent a bord per valorar l'eficiència i els consums reals amb càrrega de viatgers. Aquesta prova es fa en diferents línies del servei per tal de valorar la seva adaptabilitat a diferents recorreguts. L'autobús està identificat amb logotips de Bus Manresa i l'indicador de la línia, tot i que no està pintat com la resta, sinó que és de color negre. Es tracta del model Mercedes Citaro Hybrid.