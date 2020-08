L'Ajuntament de Manresa estudia si les noves mesures anti-covid poden afectar la festa major

A manca de dos dies per a l'inici de la Festa Major de Manresa, les noves mesures anunciades aquest migdia pel president de la Generalitat, Quim Torra, per intentar contenir els contagis pensant en l'inici del curs escolar, de cara al setembre, ha deixat un gran interrogant sobre fins a quin punt afecten les restriccions a actes com les festes majors.

En el cas de la Festa Major de Manresa, que tindrà lloc del 26 al 31 d'agost, demanades per aquest diari, fonts del consistori han explicant que els serrveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament estan mirant com cal traslladar les esmentades mesures a la festa major, si és que hi ha algun tipus de limitació que calgui tenir en consideració, la qual cosa dependrà de poder llegir tota la lletra petita perquè, d'entrada, a la roda de premsa del migdia no ha quedat del tot clar.