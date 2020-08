L'Ajuntament de Manresa inverteix 350.000 euros en la millora de vint carrers

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquest dimarts el Pla de Millora de l'Espai Públic 2020 que, com en els tres anys anteriors, preveu una inversió anual global d'un milió d'euros, adreçada a millorar calçades, voreres i parcs infantils. Una tercera part d'aquesta inversió anual es destinarà a la millora de calçades, treballs que arrenquen demà dimarts al matí en un tram del carrer Trieta.

El regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent de l'Ajuntament de Manresa, Josep Gili, ha explicat que el projecte d'actuacions a les calçades d'aquest 2020 preveu la renovació a 20 punts a diversos carrers de la ciutat, amb una inversió de 349.998,77 euros. Les obres es duran a terme principalment aquestes properes setmanes d'estiu per intentar minimitzar les molèsties als vianants i amb la voluntat d'intercedir el mínim possible amb l'inici del curs escolar. A banda, tres de les actuacions previstes en carrers que presenten més moviment de vehicles –Passeig del Riu, carrer Sant Joan de Déu i carrer Ramon Farguell— es faran en horari nocturn.

Gili ha valorat molt positivament el fet que, malgrat la pandèmia de la covid-19, els treballs per millorar l'asfaltat de les calçades hagin pogut començar a l'agost i, en aquest sentit, ha agraït la tasca dels serveis tècnics, que van iniciar els projectes amb més antelació. També ha anunciat que, a banda dels treballs a les calçades, el Pla de Millora de l'Espai Públic 2020 inclourà també un important paquet d'actuacions per a millorar voreres i espais de vianants —tal com l'equip de govern (ERC i JxM) va acordar amb el PSC—, així com noves millores als parcs infantils. Els detalls d'aquestes actuacions es donaran a conèixer properament.

Millora de 18.348 m2 de calçades



Les actuacions a les calçades es faran en 20 emplaçaments de la ciutat, amb una superfície total de 18.348 m2. Els carrers on s'actuarà són: Alcalde Armengou; Bufalvent – Ramon Farguell; Canigó; Cerdanya; Font i Quer; Indústria; Jorbetes; Major; Passeig del Riu; Passeig de Pere III; Pica d'Estats; Poeta Mistral; Puig i Cadafalch; Sagrada Família; Sant Jaume; Sant Joan de Déu; Sant Magí; Santa Agnès; Trieta i Xup.

El regidor Josep Gili ha destacat que aquest 2020 s'executaran més metres lineals i no es fragmentaran tant els carrers, un fet que ha permès abaratir el cost i que "amb menys diners haguem pogut realitzar més superfície".

El conjunt de les actuacions a les calçades té les següents característiques:

Afectacions de trànsit pels treballs d'aquesta setmana



Dimarts 25 d'agost: Carrer Trieta entre carrer Gaudí i carretera del Pont de Vilomara

-Es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Trieta entre el carrer Gaudí i la carretera del Pont de Vilomara, sense afectar a les interseccions.

-L'accés a guals del tram afectat per l'asfaltat es realitzarà sempre i quan l'estat dels treballs així ho permeti.

-És previst que les afectacions en aquest vial durin 3 dies.

Dimecres 26 d'agost: Passeig de Pere III, entre plaça Bonavista i carrer Sèquia (cruïlla inclosa)

-Es tallarà el trànsit de vehicles del lateral de Passeig Pere III, entre la plaça Bonavista i la plaça Onze de Setembre, lateral direcció a la plaça Onze de Setembre.

-L'accés a guals del carrer Sèquia es realitzarà per carrer Cerdanya. L'accés a guals de Pg. Pere III (tram c. Sèquia a pl. Onze de Setembre) es realitzarà des de Pl. Onze de Setembre. L'accés a guals al tram afectat per l'asfaltat es realitzarà sempre i quan l'estat dels treballs així ho permeti.

-El servei Bus Manresa modificarà el seu recorregut en les línies L1 Balconada i L2 La Parada. Consultar afectacions al servei a www.manresabus.com.

-És previst que les afectacions en aquest vial durin 2 dies.



Dimecres 26 d'agost: Carrer Major entre la plaça de Mossèn Vidal i el carrer de la Font del Gat i cruïlla amb carrer Flor de Lis

-Es tallarà al trànsit de vehicles del carrer Major entre la plaça de Mossèn Vidal i el carrer de la Font del Gat.

-Els vehicles que circulin per carrer Flor de Lis es desviaran per carrer Mossèn Serapi Farré en direcció al carrer de la Font del Gat.

-L'accés a guals al tram afectat per l'asfaltat es realitzarà sempre i quan l'estat dels treballs així ho permeti.

-És previst que les afectacions en aquest vial durin 3 dies.

Dijous 27 d'agost: Carrer Indústria, entre la Ctra. de Vic i el carrer Sant Antoni Maria Claret (cruïlla inclosa)

-Es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Indústria entre Ctra. de Vic (mantenint sortida de benzinera) i el carrer Sant Antoni Maria Claret (accés Túnel Indústria).

-L'accés a guals del carrer Sant Antoni Maria Claret es realitzarà per carrer Pare Clotet. L'accés a guals de carrer Indústria (tram c. Maternitat d'Elna a c. Sant Antoni Maria Claret) es realitzarà des de carrer Maternitat d'Elna. L'accés a guals al tram afectat per l'asfaltat es realitzarà sempre i quan l'estat dels treballs així ho permeti.

-Es mantindrà la sortida de vehicles de l'Estació d'autobusos en direcció a Túnel Indústria.

-El servei Bus Manresa modificarà el seu recorregut en les línies L1 Balconada, L4 Font – Valldaura, L5 Sant Pau – Viladordis i L8 Perimetral - Estacions. Consultar afectacions a www.manresabus.com.

-És previst que les afectacions en aquest vial durin 2 dies.