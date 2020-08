L'Ajuntament programa una segona funció de l'espectacle de benvinguda a la festa major

L'Ajuntament de Manresa programa una segona funció de l'espectacle de benvinguda a la festa major, que anirà a càrrec dels actors Mireia Cirera, Pep Garcia-Pascual i Carles Gilabert, els tres components manresans de Parking Shakespeare. L'espectacle —que porta per títol "Estan sonets aquests manresans"— substitueix el tradicional pregó, que no es farà, i servirà per donar el tret de sortida a una festa major que enguany es concentra entre el 26 i el 31 d'agost i que presenta un programa adaptat a la situació de pandèmia per la covid-19.

Les 150 entrades gratuïtes per a l'espectacle inaugural, previst per aquest dimecres 26 d'agost a les 8 del vespre a la plaça Major, es van esgotar en un dia. Per aquest motiu s'ha decidit programar una segona funció, aquesta a les 9 del vespre, després de mirar la disponibilitat dels artistes i d'assegurar el compliment de les mesures covid. Les entrades per a la funció de les 9 es podran reservar a través de la web de la Festa Major de Manresa a partir d'avui dilluns a les 14 hores.