L'interès per l'Anella Verda creix

La passera de Can Poc Oli, a l'Anella Verda de Manresa arxiu/M. M. C.

La pandèmia ha afavorit que els ciutadans de Manresa facin sortides a la vora de casa per conèixer l'entorn. Prova d'això és que el maig va ser el mes que va generar més cerques de l'Anella Verda a la plataforma Wikiloc per buscar rutes i descarregar itineraris.

Les visites a la web de l'Anella Verda de Manresa es van multiplicat per quatre durant el confinament, i van passar de 500 mensuals a les 2.000 que es van registrar aquests darrers mesos.

També va créixer de manera molt substancial la utilització de la plataforma Wikiloc, tant l'apartat de consulta de rutes com el de descàrrega directa d'itineraris, i es va multiplicar també per quatre els seus registres respecte dels mateixos mesos d'abril, maig i juny de l'any passat.

La lectura que fa l'Ajuntament d'aquestes dades és que el confinament provocat per la pandèmia i les mesures de contenció de la covid-19 que encara es mantenen han fet augmentar l'interès dels manresans i manresanes per descobrir el seu entorn més proper. Les ganes de contactar amb la natura després de dies tancats a casa, les restriccions en la mobilitat i la cerca d'espais amb poca concurrència són algunes de les causes a les quals atribueixen aquest augment.

Així ho indiquen, segons la regidoria de Ciutat Verda, les dades de la plataforma Wikiloc, de consulta i descàrrega d'itineraris.

Després que el mes de març registrés un descens de les consultes del 42,89% (es va passar de 338 del 2019 a les 145 d'aquest 2020) i també de les descàrregues directes fetes (que van passar de 41 a 9), els mesos d'abril, maig i juny van experimentar un augment molt significatiu, multiplicant per 4,10 la cerca de rutes (entre els tres mesos, s'ha passat de 613 visites a 2.519; l'augment és del 310,92%), i quant a descàrregues d'itineraris efectuades (s'ha passat de 102 a 342) l'augment és del 235,29%).



Els millors registres

D'aquests tres mesos, el maig va ser el que va recollir millors registres,en què es va multiplicar per 5,26 el nombre de cerques. S'ha passat de 212 el 2019 a 1.116 aquest 2020. L'augment és del 426,41%) i s'ha multiplicat per 5,09 el nombre de descàrregues (s'ha passat de 43 a 219; l'augment és del 409,30%).

L'abril també va experimentar un augment important pel que fa a les visites per trobar itineraris, i es va multiplicar per 3,76 (s'ha passat de 241 a 907), mentre que les descàrregues van ser aquest 2020 un total de 33, pràcticament les mateixes que el 2019 (30).

Finalment, el juny ha registrat 426 cerques de rutes aquest 2020. Són 336 més que el 2019. L'augment és del 210%. També han augmentat les descàrregues d'itineraris, que s'han multiplicat per tres (de 29 a 90).

En el global anual, l'increment d'aquests darrers mesos ha fet que, aquest juny, ja s'hagin assolit les mateixes visites per localitzar itineraris (3.200) que en tot el 2019 –en van ser 3.173. Passa exactament el mateix amb les descàrregues d'itineraris. Ja se n'han fet 438, només una menys que les que es van fer durant tot el 2019.



Millores a l'Anella Verda

L'Ajuntament afirma que les millores realitzades a l'Anella Verda durant els darrers anys han contribuït a afavorir l'interès creixent que constaten les xifres.

Segons la regidoria de Ciutat Verda, la senyalització de les rutes de l'Anella Verda, l'existència de plànols i descripcions d'itineraris detallats, la construcció de noves infraestructures, com la passera que travessa el Cardener a Can Poc Oli, i la proposta de rutes de desconfinament han convertit l'Anella Verda en un lloc atractiu per passejar-hi o fer esport.

Entre les rutes més buscades a la web hi ha l'itinerari del Cardener al Llobregat, senyalitzat darrerament, i el dels Cingles del Llobregat, el de la riera de Rajadell i el dels pous de glaç.



Més seguidors a les xarxes

Durant el confinament també va créixer el nombre de seguidors de l'Anella Verda de Manresa a les xarxes socials. S'ha pràcticament arribat al miler a Facebook, xifra superada a Instagram, amb més de 1.150.