Nou projectes socials per fer front a la covid, un dels quals de Manresa, rebran una ajuda de 150.000 euros

Les iniciatives de nou entitats per fer front a l'emergència social davant la crisi de la covid-19, entre les quals n'hi ha una nascuda a Manresa, rebran 150.000 euros de la convocatòria extraordinària de captació de fons del projecte Lliures impulsat per Òmnium Cultural, Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) i Coop 57.

Del centenar de propostes rebudes rebran les ajudes els projectes Contra la Soledat, de Ser Barri; Top Manta, de l'Associació Popular de Venedors Ambulants; Llars cooperatives per a jovent extutelat, de Sostre Cívic; Espai Món, de Món Banyoles; Xarxa Suport Mutu de Manresa; Enfilant el futur, de La Troca; Casa feminista comunitària, de Mujeres Migrantes Diversas; Llars del seminari, de l'Associació Entre tots de Lleida; i Més feina menys uberització, de Mensakas, SCCL.

L'objectiu del projecte és donar resposta a l'impacte de la covid-19 "enfortint el teixit social, amb l'objectiu de sumar en les lluites compartides contra les desigualtats i no deixar ningú pel camí", segons informen en un comunicat. Els projectes rebran entre 10.800 i 19.800 euros.

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha posat de manifest que "a Catalunya plou sobre mullat, és més necessari que mai situar al centre de tot les persones més vulnerables i en risc d'exclusió i no deixar ningú enrere".

David Fernàndez des de Coop57 ha recordat que "per això serveixen les xarxes, perquè ningú no caigui". "La desigualtat cronificada no pot definir altre cop la nova normalitat; per això són tan importants les xarxes comunitàries de suport mutu, solidaritat i transformació social".

Teresa Crespo, membre de la Junta Directiva d'ECAS, ha subratllat que, "el Projecte Lliures apel·la a la corresponsabilitat i el compromís de la ciutadania, "perquè més enllà de la denúncia i la proposta" considera que cal "aportar des de les nostres possibilitats per transformar la realitat i canviar des de la pràctica quotidiana aquest model socioeconòmic injust que ens ofega".