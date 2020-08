L'Ajuntament de Manresa dirà avui si les noves normes afectaran o no la festa major

L'anunci fet ahir al migdia pel Govern català de noves mesures restrictives per evitar la propagació de la covid-19 va deixar una mica descol·locats els ajuntaments que estan celebrant la festa major o estan a punt de celebrar-la. És el cas del de Manresa, que celebrarà el programa festiu a partir de demà. Demanades per aquest diari, fonts del consistori van anunciar que avui es concretaran els efectes -si en tenen- de les noves restriccions.

El consistori va explicar que està estudiant com caldria traslladar les noves mesures anticovid anunciades pel president Torra al programa de la festa major 2020, que, recalcava, ja es va configurar seguint tots els protocols de seguretat relacionats amb el virus. Al llarg del dia l'Ajuntament va mantenir el contacte amb la delegació del Govern a la Catalunya Central i «s'estan revisant tots els actes per garantir la seguretat de la festa, una tasca que s'acabarà de definir demà, dimarts [avui per al lector], quan s'espera que surtin publicades les mesures concretes que ha anunciat el president, així com les seves possibles afectacions». Les mateixes fonts van informar que ahir es va mantenir el contacte amb els grups de l'oposició, «com es fa habitualment i també perquè es van interessar pel tema», i avui «es continuarà mantenint per tenir-los informats».



També a l'expectativa

Fonts de la Festa Major Alternativa, que va començar dissabte, van explicar ahir que, d'entrada, la previsió era mantenir la programació igual, «extremant les mesures d'higiene i seguretat», que, entre d'altres, inclouen el control d'accés amb un registre; ubicar una entrada i una sortida diferents durant els actes, i prendre la temperatura als assistents en entrar. Van comentar que estaven pendents que sortís la publicació oficial amb les noves mesures al DOGC per saber amb més detall com es poden veure afectats els actes culturals i les festes majors i que, com que és un tema que afecta l'Ajuntament i a la festa major oficial, i «en certa manera depenem dels seus permisos, estem a l'espera que també facin la seva valoració i poder-nos-hi comunicar i parlar-ne si fos el cas».