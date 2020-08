La Pirelli 'desconeguda' esgota les 200 localitats

Una de les activitats de la Festa Major de Manresa amb més requesta any rere any és la de les Visites a la Manresa Desconeguda, que sempre esgota les entrades i genera cues. Enguany, l'única visita també ha estat un èxit. Les 200 localitats previstes per visitar la Pirelli desconeguda, aquest dijous i divendres, s'han esgotat.

L'activitat tindrà lloc els dos dies de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, amb l'entrada per l'avinguda de la Pirelli. Cada dia es faran deu grups de deu persones. La visita inclourà el recinte de la fàbrica i els elements patrimonials més destacats, com les construccions del segle XIX, la resclosa i turbina i la nau Banbury. I, sobretot, els comentaris dels guies, que explicaran curiositats com que l'espai que ocupa la Pirelli va ser on es van fer els primers aterratges dels avions que van arribar a la ciutat, i que va ser la primera fàbrica de pneumàtics de tot l'Estat. La visita es clourà amb una exposició de vehicles antics dels Bombers i d'un cotxe de curses fabricat per estudiants de la UPC.

A banda de dur calçat còmode, aigua i protecció per la calor i els mosquits, als participants se'ls indica l'obligació de dur mascareta posada en tot moment.

Donació d'aliments

Pensant en la plataforma d'aliments, que té el magatzem justament a la Pirelli, es convida els assistents a fer-hi una aportació en forma de paquets d'arròs i de pasta per a les persones necessitades.