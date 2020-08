L'Ajuntament manté la festa major i avisa que no tolerarà aglomeracions

La Festa Major de Manresa celebrarà entre avui i dilluns vinent el programa adaptat a la covid que tenia previst, sense tocar ni una coma, malgrat els dubtes generats per la compareixença del president de la Generalitat, dilluns, per anunciar noves mesures.

L'alcalde Marc Aloy va confirmar, ahir, que la festa es farà com estava previst i que havia estat una «decisió del govern i de tots els grups de l'oposició» presa en la junta de portaveus d'ahir. El regidor de Seguretat Ciutadana. Joan Calmet, va anunciar que s'abocaran el màxim d'efectius de la Policia Local al carrer i que si cal posar multes als que no tinguin en compte la situació d'excepcionalitat, se'n posaran.

Aloy va explicar que s'havia contactat amb el departament de Salut, amb la delegació del Govern a la Catalunya Central i amb el Procicat per decidir què calia fer amb la festa major, tenint en compte la roda de premsa de dilluns, i que les restriccions anunciades pel Govern «no representen canvis significatius en relació amb els actes que ja d'entrada estaven concebuts per dur-se a terme en una situació de pandèmia com la que estem vivint».

Va recordar que el Pla de reconstrucció social i econòmica de l'Ajuntament de Manresa sorgit de la crisi generada per la covid va voler fer una aposta molt clara pel sector cultural i que la festa major en forma part, amb les màximes mesures de seguretat. Va remarcar que és «una festa major excepcional, inèdita en 40 anys de democràcia» i que «l'opció fàcil hauria estat supendre-la o no fer-la». Es va referir, també, a la Festa Major Alternativa, de la qual va destacar, igualment, la cura escrupolosa en temes de seguretat.



«El màxim d'efectius possible»

El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet, va informar que, «a nivell de Policia Local, el que farem serà posar al carrer el màxim d'efectius possible per ajudar a desenvolupar el màxim de bé les activitats programades». Va posar com a exemple el castell de focs, que enguany caldrà mirar des de casa, de manera que no es permetrà que els ciutadans vagin als dos punts des d'on es llançarà; i l'espectacle ambulant dels Sense Sal, que igualment caldrà seguir des dels balcons i no en cercavila.

Quant a la possibilitat que fora dels àmbits delimitats de la festa «es pugui produir un botellón, el concepte és molt clar», va afirmar: «tolerància zero, i aquest any més que mai». Amb la prioritat de garantir la seguretat va dir que es farà «pedagogia quan no hi ha una mascareta, quan hi ha un grup de gent que no hi hauria de ser i, si hi ha una actitud poc col·laborativa com passa algunes vegades, si s'ha d'aixecar una acta o posar una sanció, es posa i no passa res». Pel que fa a l'entorn dels actes festius on es pugui acumular gent, també va dir que s'avisarà per megafonia, si cal. «No descarto que ens pugui passar. Haurem de recordar i recomanar». Va reclamar que «tot l'esforç de l'Ajuntament per oferir, malgrat la situació global, una festa major a la ciutat, sigui respost per part de la ciutadania amb una actitud cívica, responsable i col·laborativa», petició que ja havia fet abans Aloy, que també va parlar de «tolerància zero» pel que fa a les «trobades espontànies».



Un canvi de xip ràpid

La regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, va afirmar que el programa no ha tingut canvis -llevat de la baixa de la influencer Lídia Rauet- i va celebrar que el consistori va saber canviar de xip de seguida per, «després del dol de cinc minuts per no poder fer el de sempre», trobar altres ofertes que «poden ser idees de futur», com l'autocinema i l'espectacle ambulant. Va anunciar que als actes es recordaran «amb falques i cartelleria» les mesures anticovid i es va mostrar convençuda que la gent sabrà «estar a l'alçada».