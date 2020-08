Mestres de primària denuncien que el Govern els deixa sols davant l'emergència

L'anunci que va fer el president Quim Torra que hi haurà menys alumnes per classe a partir del curs vinent a causa del coronavirus ha trasbalsat la comunitat educativa. Tota la planificació que cadascun dels centres havia elaborat durant l'estiu per indicacions d'Educació amb l'objectiu de poder tornar a obrir amb el màxim de garanties no val per res, han explicat mestres d'educació primària de Manresa i les comarques centrals a Regió7. Amb l'agreujant que, almenys fins ahir, ningú no els havia comunicat oficialment la decisió. «Ho sabem per la premsa», han explicat, igual que les noves mesures de control que ahir va anunciar el conseller d'Educació, Josep Bargalló (vegeu desglossat). Si no hi ha més entrebancs el curs ha de començar el pròxim 14 de setembre.

En el cas de primària la ràtio -el nombre d'alumnes per classe- no haurà de superar els 20 estudiants. En alguns casos això implicarà buscar espais alternatius fora de les escoles perquè els centres educatius no donen per més. En altres casos s'hauran de desmuntar aules d'especialitats com la de música, o espais com la biblioteca. «Haurem de passar el curs com puguem», han comentat. «Hi ha la sensació que farem més de guarderia que no pas d'escola com a tal», han lamentat d'altres. En alguns casos els mestres consultats per aquest diari han volgut mantenir l'anonimat perquè no s'identifiqui el centre al qual pertanyen.

El retret més repetit és que tota la feina feta fins ara se n'ha anat en orris. I sobretot que ningú no hagi comunicat oficialment a les escoles i els seus equips directius els nous protocols que canvien tota la planificació feta fins ara, i que preveia entrades i sortides diferenciades, grups estables d'alumnes –en diuen bombolla– i sortir al pati per torns i en zones diferents. «Som conscients que vivim una situació canviant» a causa de l'emergència sanitària, ha comentat Montse Puig, de l'equip directiu de l'escola institut Pompeu Fabra del Pont de Vilomara, però «estem indignades per la manca de respecte de no comunicar les coses a temps. No es té gens de cura».

El desconcert va arribar a tal punt que ahir al migdia alguns equips directius es van citar a l'escola per seguir en directe la roda de premsa convocada per Educació i Salut. «Ens hem de replantejar tot el que hem fet a l'estiu», va dir en acabar una mestra. «Estem angoixades, nervioses, atabalades, enfeinades i indignades, i la informació no ens acaba d'arribar». En resum: «Ets sents una mica sol. Poc acompanyat», han assegurat.