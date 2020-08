La primera actuació del pla de millora urbana 2020 s'estrena amb cues i pitades, al Passeig

Avui dimecres ha començat el quart Pla de Millora Urbana de l'Espai Públic. Ho ha fet amb retencions i cues al tram del Passeig de Pere III en direcció a la plaça de la Bonavista i també a la plaça amb el mateix nom, i amb més d'un toc de clàxon. El motiu és que ha quedat tallat el carril de baixada, el que va de la Bonavista a la plaça de l'Onze de Setembre per fer-ne l'asfaltatge.

Tal com va informar dilluns i dimarts aquest diari, avui ha començat el pla per millorar l'asfalt d'una vintena de carrers, inclòs el barri del Xup. Ho farà amb una inversió de 350.000 euros. En total, es tracta de 18.000 m2 de superfície. A banda del Passeig, on també ha quedat tallat el carrer de la Sèquia en direcció al col·legi Bages, avui hi ha obres al carrer Major, entre la plaça de Mossèn Vidal i el carrer de la Font del Gat i la cruïlla amb el carrer de Flor de Lis, també per millorar-ne el ferm.



Les actuacions i afectacions



Passeig de Pere III, entre plaça Bonavista i carrer Sèquia (cruïlla inclosa)

- Es talla el trànsit de vehicles del lateral de Passeig Pere III, entre la plaça Bonavista i la plaça de l'Onze de Setembre, lateral en direcció a la plaça de l'Onze de Setembre.

- L'accés a guals del carrer de la Sèquia es realitza pel carrer de la Cerdanya. L'accés a guals del Passeig de Pere III (tram del carrer de la Sèquia a la plaça de l'Onze de Setembre) es realitza des de plaça de l'Onze de Setembre. L'accés a guals al tram afectat per l'asfaltat es realitza sempre i quan l'estat dels treballs així ho permeti.

- El servei bus manresa modifica el recorregut en les línies L1 Balconada i L2 La Parada. Consultar afectacions al servei en aquest web.

- És previst que les afectacions en aquest vial durin 2 dies



Carrer Major, entre la plaça del Mossèn Vidal i el carrer de la Font del Gat i cruïlla amb carrer Flor de Lis

- Es talla al trànsit de vehicles el carrer Major entre la plaça del Mossèn Vidal i el carrer de la Font del Gat.

- Els vehicles que circulen per carrer de Flor de Lis es desvien pel carrer del Mossèn Serapi Farré en direcció al carrer de la Font del Gat.



- L'accés a guals al tram afectat per l'asfaltat es realitza sempre i quan l'estat dels treballs així ho permeti.

- És previst que les afectacions en aquest vial durin 3 dies