Una associació del Moianès vendrà mascaretes contra el càncer infantil

L'Associació Càncer Infantil del Moianès (ACIM) impulsarà una proposta solidària per recaptar fons per a la lluita contra aquesta malaltia a partir de la venda de mascaretes. En principi, és una iniciativa amb caràcter permanent, que destinarà íntegrament tots els fons recaptats al laboratori de recerca del càncer infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Yolanda Pujol.

Es tracta d'unes mascaretes de cotó homologades, que es poden reutilitzar si es renten, i n'hi ha de la mida d'adult i de la mida júnior (pensades per a nens i nenes d'entre 8 i 13 anys), a 10 euros cadascuna. Totes són de color negre, i porten incorporat el logo de l'associació.

La distribució es començarà a fer a partir de la setmana que ve, que és quan començarà a arribar el material que l'associació ha encarregat a l'empresa Francincare, que en serà l'únic proveïdor. De moment, n'ha encarregat 200, però la intenció és anar fent comandes a mesura que hi vagi havent demanda.

La distribució de les mascaretes les farà la mateixa associació entre les persones que les hagin encarregat prèviament (per exemple, a través del seu link a Instagram), però també es vendran en establiments de Moià. De moment, col·laboraran en la iniciativa la cansaladeria Cal Noc, Estètica & Benestar Verònica Merino, i Cafeteria La Dolça.

L'Associació Càncer Infantil del Moianès organitzava cada any la Xipifesta, una jornada d'activitats amb què recollia fons per a la lluita contra el càncer infantil (l'any passat va aconseguir 10.000 euros). Enguany, com a conseqüència de la pandèmia, no va poder muntar les activitats com tenia previst, i ha impulsat la iniciativa de les mascaretes.