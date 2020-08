Els jocs al carrer del CAE sobreviuen a la pandèmia

Els jocs al carrer del CAE planten cara a la pandèmia i tornen a oferir a Manresa cinc dies d'activitats, tot i que amb limitacions tant en els jocs com en l'aforament. La d'enguany és la 18a edició. Ignasi Muncunill, director del CAE ha explicat aquest migdia, juntament amb Rosa Ortega, regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, que "no podíem deixar Manresa sense la setmana de jocs. Han estat moltes setmanes d'incertesa, però finalment podem presentar-ho".

Muncunill ha assegurat que "no ha estat fàcil prendre aquesta decisió, però hem posat per davant el servei ciutadà i la necessitat que hi ha de jugar i evadir-se". Tot i això, la Setmana de Jocs 2020 ha donat màxima prioritat a les mesures de prevenció i és per aquest motiu que l'edició d'enguany serà ben diferent de les 17 anteriors.



Una setmana amb canvis

En primer lloc, hi haurà menys places de joc. En concret, n'hi haurà tres: la plaça de Puigmercadal, on s'oferiran jocs d'habilitat i destresa; la plaça de Sant Domènec, amb jocs de taula i, finalment, la plaça Major, destinada als jocs infantils a partir de 3 anys. Des de la coordinació de la setmana de jocs han decidit que, aquest any, els nens menors de tres anys no podran participar en els jocs, pel major risc que comportaria el contagi d'un nadó.

La plaça Major també serà l'únic espai dels jocs nocturns, que duraran fins a les 12 de la nit (anteriorment s'allargaven fins la a 1 de la matinada).

Pel que fa a les mesures de seguretat, hi haurà menys taules de joc respecte a altres anys i no es podran superar els 100 jugadors per cada plaça, distribuïts en taules d'entre 4 i 6 persones. Caldrà fer una inscripció prèvia, ja sigui a la web del CAE o a la dels Jocs al Carrer, però també es reservaran places per fer inscripcions en el mateix moment. Per evitar grans aglomeracions hi haurà dos torns, un de 2/4 de 6 de la tarda a 3/4 de 7, i l'altre de 7 a 1/4 de 9 del vespre. D'aquesta manera, entre els dos torns hi haurà un quart d'hora destinat a la neteja i desinfecció dels jocs, taules i cadires. A més, els jocs que no es puguin desinfectar amb rapidesa i facilitat, els aïllaran durant 48 hores i no se'n podrà fer ús fins passat aquest temps. En aquest sentit, Muncunill ha explicat que han intentat reinventar-se amb el tipus de jocs oferts, de manera que no sigui necessari "posar en quarantena" massa jocs.

El director del CAE també ha explicat que, amb aquest format excepcional, "si omplim tot l'aforament, hi haurà un 50% de les persones que hi han hagut els altres anys. Per tant, la setmana no se'n ressent tant a en àmbit de participació". Del què si que n'han sortit ressentits, però, ha estat amb el nombre de col·laboradors d'entitats i persones que hi havia hagut en les últimes edicions. En concret, aquest any no hi seran: la Fundació Ampans i l'Institut Guillem Catà -que aportaven algunes de les persones que formaven part dels equips de dinamitzadors de les places-, el LAb 0-6 de la FUB i la Ludoteca Ludugurus de Creu Roja Manresa. Han preferit no comptar amb Mateu Comellas, expert i apassionat dels jocs tradicionals, perquè es troba en una edat de risc.

Finalment, Ortega ha fet una crida a tots els ciutadans de Manresa a que "no tinguin por, perquè hem organitzat una setmana de jocs segura. Sabem que difícil està sent aquesta temporada però, paradoxalment, convé jugar més que mai". Així, ha demanat que "entre tots els ciutadans fem pinya perquè, sense la participació ciutadana, la Setmana de Jocs no té cap sentit".