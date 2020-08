Localitzen restes d'una antiga església a la zona de la torre de Santa Caterina

La zona de la torre de Santa Caterina acull unes prospeccions arqueològiques encarregades per l'Ajuntament –que les ha volgut mantenir en secret per evitar els furts al lloc on s'excava– que han començat a donar resultats. Tot indica que els arqueòlegs han pogut desenterrar restes d'una antiga església (probablement del segle XVI, si bé el XII també n'hi va haver una) i d'una masia.

Els treballs encara duraran un dia i no són ben bé on hi ha la torre sinó a uns 150 metres. Els porten a terme dues empreses especialitzades en la matèria.

El segle XII, a l'actualment coneguda com a torre de Santa Caterina les monges de Sant Agustí hi van fundar una església i un petit monestir dedicat a Sant Cristòfol, que van ser enderrocats per la guerra civil del 1461 al 1472. No va ser fins al segle XVI que el Consell de la Ciutat va reedificar l'església, que tenia tres altars, dedicats a sant Nicolau, a sant Cristòfol i el principal a santa Caterina. Va ser destruïda durant la primera guerra Carlina (1833-1840) i, per la situació de domini de l'indret sobre la ciutat, la vall del Cardener i la zona de Montserrat, s'hi va edificar un baluard o punt de defensa avançat en forma de torre circular de defensa. Avui en dia la coronen diverses antenes, atès que fa anys que s'utilitza com a centre receptor de telecomunicacions.