Fem Manresa reclama al consistori que posi recursos a disposició del refugi Aixopluc

Fem Manresa veu necessari que l'Ajuntament "mobilitzi recursos per tal d'ajudar en allò que sigui possible al refugi Aixopluc" per respondre a la crida que van fer a través de les xarxes socials i d'aquest diari davant el brot de panleucopènia felina que estan patint a les seves instal·lacions.

La candidatura d'esquerres recorda que, "després d'un estiu on les protectores d'animals han tingut més feina que mai i on l'Aixopluc porta fet un important esforç econòmic en veterinaris, vacunes i medicaments, és hora que les administracions locals es moguin i posin facilitats per tal de gestionar millor la situació, ja que a causa d'aquesta s'ha hagut de deixar de recollir gats del carrer perquè les gàbies són portadores del virus, per molt que es netegin i desinfectin". Tot i que aquesta és la recomanació que van fer els veterinaris a la protectora, tal com va explicar a Regió7 la seva presidenta, si veuen un gat abandonat al carrer o malferit perquè l'ha atropellat un cotxe la seva obligació de recollir-lo per salvar-lo passarà per davant.

Tal com va comunicar l'Aixopluc "l'única solució per garantir l'esterilitat de les gàbies és deixar-les buides durant tres mesos per aconseguir que el virus mori definitivament. Davant d'aquest fet, des de Fem Manresa demanen que "l'Ajuntament pugui cedir un espai municipal durant aquest curt període de temps per ajudar en la gestió del brot". Des de la candidatura municipalista insten també al consistori a que "ajudi a fer difusió de la situació a través dels seus canals habituals de comunicació amb l'objectiu de poder treure de la protectora, a través d'un procés d'acollida, a tots els gats que no es trobin infectats per evitar que es contagiïn".