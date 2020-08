La pandèmia no modifica el nombre de botigues tancades durant l'agost a Manresa

La gran majoria de botigues de l'eix comercial que s'estén entre la Plana de l'Om i Crist Rei, passant pel carrer del Born i el d'Àngel Guimerà, han obert durant aquest mes d'agost, però també s'han permès fer uns dies de vacances. La pandèmia, doncs, no ha influït en la tendència que ja fa anys que hi ha als comerços de Manresa pel que fa a les vacances d'agost: s'han mantingut els períodes de vacances que han fet sempre, però en una ciutat que, malgrat tot, segueix oberta a l'estiu.

En una passejada per aquests car-rers, Regió7 ha comptabilitzat tan sols 12 botigues tancades per vacances d'un total de 101 durant la darrera quinzena d'agost. En una anterior ocasió el diari va fer el mateix recor-regut i va trobar una situació similar. Així, si aquest any el 88% de les botigues eren obertes durant les darreres setmanes d'agost, fa uns anys les xifres també s'acostaven al 80%.

Una situació que es dona sobretot al centre històric, ja que, al llarg del carrer de Barcelona, per exemple, la imatge que predomina és la de botigues amb les persianes abaixades i un cartell que diu «tancat per vacances».

Poder o no poder fer vacances és la qüestió que moltes botigues de Manresa han hagut de plantejar-se de cara a la temporada d'aquest estiu. No tancar i recuperar les pèrdues pel confinament, o bé tancar, desconnectar i començar de nou de cara al setembre? Una dicotomia que, no obstant això, sembla no haver preocupat gaire els diversos botiguers consultats de la ciutat.

El Passeig i el carrer d'Àngel Guimerà són plens, sobretot a la tarda. És un moviment inusual per tractar-se de l'agost a Manresa. Yolanda Alcobet, de la botiga Natura, al carrer del Born, diu que aquesta darrera setmana d'agost «ja hi ha molta vida», però que durant la segona setmana del mes els carrers eren quasi buits i moltes botigues també van aprofitar aquesta època per fer uns dies de vacances.



Les mateixes vacances de sempre

«La botiga ja va fer dos mesos i mig de vacances durant el confinament», bromejava Enric Armengué, de la botiga de càmeres de fotos Contrast, a la plaça d'Anselm Clavé. Tot i que en aquesta botiga no tanquen mai per vacances, «aquest estiu toca recuperar el que es va perdre d'abril a juny», explica. A més, diu que a la botiga l'estiu és una època forta, ja que la gent va de viatge i és quan s'interessen més per les càmeres. És per això que ja fa molts anys que no tanquen a l'estiu.

De fet, el període de vacances és un dret laboral que tot treballador ha de tenir. Per tant, sigui amb un període de pandèmia o no, els treballadors han de fer les vacances. «Quan es tracta d'una botiga que la regenta una persona o un matrimoni, per exemple, és més fàcil fer i desfer i és quan es pot tancar la botiga un temps», aclareix Armengué, que diu que «quan tens una plantilla amb treballadors, pots tenir la botiga sempre oberta; et vas combinant».

Mar Bravo, de la botiga de roba infantil Boboli, situada al carrer del Born, assegura que ha tancat dos dies que, enganxats amb el cap de setmana, es van convertir en 5 dies lliures per a ella. No obstant això, Bravo explica que, en circumstàncies normals, acostuma a tancar durant una setmana sencera el mes d'agost i, per tant, «no he notat gaire la diferència».

Davant la pregunta de si havia tancat menys dies per intentar recuperar les pèrdues, la resposta va ser clara: «Si per recuperar m'he de quedar sense vacances ho faré, però és obligatori fer-ne almenys uns dies i és per això que vaig tancar». Ara bé, també ha notat que «l'agost està sent una època molt fluixa, i això vol dir que la gent ha marxat de vacances igualment. Això no ajuda els botiguers que decidim mantenir la botiga sempre oberta».

Tal com explica Armengué, moltes botigues més grans no acostumen a tancar mai, ja que amb els treballadors de l'establiment es poden anar combinant. És l'exemple d'alguns locals com les botigues de roba Iglesias, PM Women i la botiga de material de la llar Montse Interiors, situada a l'inici del carrer d'Àngel Guimerà.

En aquests casos, la situació no els ha canviat. A la botiga de sabates Casas tampoc tanquen mai i expliquen que «les treballadores firmen un contracte on figuren tants dies de vacances. Això s'ha de complir, amb pandèmia o sense».



Tancar per manca de feina

Alguns bars s'havien plantejat no fer vacances preveient que els ciutadans de Manresa es quedarien a la ciutat durant l'estiu. En veure que no ha estat així, aquests establiments han optat, finalment, per fer vacances. Tenir obert els hauria suposat una despesa que no podien assumir amb la freqüència tan baixa de clientela.

Una situació molt semblant és la de la perruqueria Itziar Serrano, al carrer de Sant Joan Baptista de La Salle. La seva propietària, que posa nom a la perruqueria, explica que tenia previst tenir tot l'estiu la perruqueria oberta. Durant el confinament no va facturar i ara era un bon moment per recuperar les pèrdues de la primavera.

No obstant això, Serrano diu que «si valores tal com està Manresa, estàs obrint per no omplir la caixa, i això no val la pena. La decisió final, doncs, va ser tancar com hem fet sempre i desconnectar per tornar a engegar la temporada vinent amb les piles totalment carregades», diu.



Un retorn a l'escola incert

Cristina Blesa és la propietària de la llibreria i papereria Rubiralta, situada entre la plaça de Sant Domènec i l'inici del carrer del Born.

Com que el retorn a l'escola és incert, les compres per renovar el material escolar que any rere any es feien s'han vist minvades aquesta temporada.

Blesa assegura que durant el confinament van tenir força feina perquè la gent comprava molts llibres. Assegura que això els va anar molt bé per ajustar la balança amb la poca afluència de clients que té actualment. «Vaig sobre la marxa, aquest any no pots fer previsió de material perquè hi acabaríem perdent». D'aquesta manera, Blesa sempre té el telèfon a punt per rebre alguna comanda. «Si algú em truca dient que vol un producte i el tinc, perfecte. Si no, el demano i al cap d'un dia ja el pot venir a recollir».

La pandèmia també ha fet que moltes famílies hagin optat, aquest any, per reutilitzar el material escolar, també pel fet que cada cop està més en auge l'escolarització a través de dispositius electrònics.

En definitiva, la propietària de la botiga descriu aquesta situació com a «incerta, és una incògnita i si parlem de les escoles encara més. Es tracta d'acostumar-se a aquesta nova manera de vendre i anar al dia, cuidar els clients i intentar anar passant la temporada».