La revista El Pou de la Gallina lliurarà el 2 de setembre els premis Oleguer Bisbal 2020

El lliurament dels premis Oleguer Bisbal 2020, ajornat a causa de la crisi sanitària, es farà el proper dimecres, 2 de setembre, a dos quarts de vuit del vespre (19.30 h), a l'auditori de la Plana de l'Om, en el marc de la celebració dels 33 anys de la revista manresana d'informació i opinió.

En el transcurs de l'acte, es farà el lliurament dels vint-i-cinquens Premis Oleguer Bisbal, escollits com sempre per votació popular entre els lectors de la revista. Els guardons d'aquest any, modelats per Aurora Pérez sobre el personatge creat pel dibuixant Manel Fontdevila, s'atorguen al personal sanitari d'Althaia (Premi Oleguer Bisbal 2020 als manresans més manresans), al comediant Jordi Pesarrodona Capsada (Premi Oleguer Bisbal 2020 al manresà del Pou), i a l'influencer Jordi Wild (Premi Oleguer Bisbal 2020 al manresà d'actualitat).

Durant l'acte també es presentarà la nova versió del digital elpou.cat, renovat gràcies a una campanya de micromecenatge, i la revista de setembre, que dedica el tema central a manresans amb arrels a la població aragonesa de Binacet.