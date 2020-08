Torna la campanya per prevenir agressions sexistes i consums de risc d'alcohol durant la festa major

L'Ajuntament de Manresa torna a posar en marxa aquesta festa major la campanya Estima la nit, adreçada principalment a prevenir conductes i agressions sexistes durant aquests dies, així com a prevenir consums de risc d'alcohol. Enguany, a més, també s'informarà de totes les mesures sanitàries destinades a frenar la propagació de la covid-19, com l'obligatorietat de dur mascareta o la prohibició de reunir-se en grup al carrer, de fer festes o trobades espontànies a l'espai públic o de realitzar activitats de 'botellón', una tasca que es farà en coordinació amb la Policia Local de Manresa. També s'han elaborat mascaretes amb la imatge gràfica de la campanya, liderada per les regidories de Feminismes i LGTBI, Joventut i Ciutat Saludable, amb la col·laboració de la regidoria de Cultura i Festes i de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.

Malgrat que la pandèmia de la covid-19 ha impedit la celebració dels actes nocturns més multitudinaris, l'Ajuntament de Manresa ha optat per reeditar la campanya per tal de continuar fent visible la problemàtica de les agressions sexistes en els espais d'oci i sensibilitzar la població de la importància de fomentar la coresponsabilitat per prevenir i aturar possibles agressions, tal com es va acordar en el recent aprovat protocol per abordar les violències masclistes a les festes populars i als espais d'oci nocturn.

La campanya informativa i de sensibilització d'aquest 2020 està adaptada a la festa major -que té un programa de menys durada i de dies més curts- i tornarà a comptar amb un Punt Lila, amb els Àngels de Nit, amb una campanya de comunicació i amb la col·laboració de bars i restaurants, on ja s'ha fet arribar informació i consells per fer una dispensació responsable d'alcohol i recomanacions per a una festa segura i lliure d'agressions sexistes.

En aquesta ocasió, el Punt Lila s'instal·larà a la plaça Sant Domènec, entre el 27 i el 30 d'agost, de 20.30 h a 1 h, mentre que els Àngels de Nit sortiran entre les 20.30 h i les 00.30 h. Faran una intervenció itinerant per detectar agressions sexistes i per informar sobre els riscos del consum d'alcohol i altres substàncies. Enguany també informaran de totes les mesures sanitàries destinades a frenar la propagació de la covid-19.

En la roda de premsa realitzada aquest dimarts, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet, van assegurar que es tindrà "tolerància zero" amb els anomenats 'botellóns'. Les multes per aquest concepte són d'entre 301 i 600 euros per persona.



Pancartes per visibilitzar els missatges



La campanya Estima la Nit preveu la penjada de diverses pancartes per tal de donar visibilitat als missatges de prevenció i sensibilització que es volen transmetre. Així, al balcó de l'edifici municipal del número 5 de la plaça Major es penjarà una pancarta amb el lema "Manresa lliure de sexisme i LGTBI-fòbia", mentre que a les places on es desenvoluparan els concerts (Porxada, Anònima i pati del Casino) se'n penjaran amb lemes que reforcin que "no és no" i que "només sí és sí".

També es difondran els cartells propis de la campanya Estima la nit, que han estat dissenyats amb la idea d'atraure l'atenció del públic jove. La proposta dona èmfasi a tot un seguit de frases que fan referència al consum responsable i a la prevenció d'agressions sexistes. S'interpel·la directament a les persones amb la pregunta "I tu, com estimes la nit?" i es proporciona l'etiqueta #estimalanitmanresa amb la idea que s'utilitzi a les xarxes socials i que tingui seguiment sobretot entre usuaris i usuàries joves.

Podeu trobar més informació sobre la campanya en aquest enllaç.



Bus nocturn



En aquesta edició, el bus nocturn gratuït circularà la totalitat de la setmana. El servei s'ha iniciat ja el dilluns 24 d'agost i s'allargarà fins al 31 d'agost. Rodarà cada dia i cada 30 minuts des de les 22 h fins a les 2 h.

Es fa amb les línies 6 i 7 (les línies de festius) que cobreixen la major part dels barris de Manresa. A més a més, la línia 8, que habitualment ja té servei fins a les 24 h, serà gratuïta a partir de les 22h, convertint-se així en bus nocturn durant aquesta franja de dues hores.



Reforç de la il·luminació a carrers i repartiment de mascaretes

En el transcurs de la festa major s'incrementà la il·luminació per generar més sensació de seguretat a la Baixada Jueus 7; carrer del Bisbe 1; carrer Botí 3; carrer de la Canal 5; Puigmercadal-Canal 6; carrer Sant Pere 4, i Sant Ignasi Malalt 2.

A banda, s'han imprès 600 mascaretes amb la imatge Estima la nit Manresa per repartir entre la població.



Anàlisi de dades després de la festa



La campanya finalitzarà un cop acabada la festa amb la recollida de dades en diferents espais i actors participants (Punt Lila, Creu Roja, Àngels de Nit i Policia Local), juntament amb personal tècnic de l'Ajuntament, per tal d'analitzar-les i extreure conclusions de les tendències durant la festivitat, així com per poder realitzar un retorn de les mesures aplicades per poder introduir millores de cara a properes edicions de la Festa Major.