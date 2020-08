La Festa Major Alternativa de Manresa suspèn part dels actes d'avui i demà per la pluja

Allò que no ha impedit la pandèmia ho ha acabat d'aixafar el temps. Les previsions de fortes pluges i l'alerta del servei meteorològic de Catalunya han conduït a l'organització de la Festa Major Alternativa (FMA) a suspendre gran part dels actes que hi havia previstos per avui i per demà.

D'aquesta manera, del que hi havia previst per avui, queda anul·lat el teatre amb Cia A Tiro Hecho, que presentava l'obra "Esta obra Gentrifica" i també l'actuació de Pepe Ruíz (cançó d'autor, protesta i satírica) i el concert de rap de les barcelonines Tribade. El sopar popular, que s'havia de fer avui a la plaça de Puigmercadal entre la cançó d'autor i el concert de rap, es trasllada a dissabte. Totes aquelles persones que ja tenien el tiquet i que demà no puguin assistir al sopar, cal que es posin en contacte amb l'organització de la festa a través de l'adreça de correu electrònic fmamanresa@gmail.com per rebre la informació sobre com procedir al reemborsament dels diners.

De cara dissabte, també se suspenen el vermut popular i el concert de paelles, activitats que estava previst que es fessin al Parc de la Seu, al migdia. Des de les xarxes socials de la FMA animen els manresans a fer la paella des de casa per no perdre la tradició i penjar una foto a les xarxes socials amb el hashtag #paellescasafma2020. El quinto d'estiu, que venia a continuació del concurs de paelles i de l'entrega de premis del concurs de samarretes, tampoc es farà.

El que sí que encara queda vigent de cara dissabte és el monòleg d'Ana Polo, a la Terrasseta de l'Alternativa, situada a la plaça de la Música, i el ball de bastons del vespre a càrrec de Van del Pal.