L'església que ha aflorat a Santa Caterina podria ser la més antiga, del segle XIII

La torre de Santa Caterina acollirà fins a final de setembre les prospeccions arqueològiques que hi paga l'Ajuntament, amb un cost de 24.773 euros (més IVA). De moment, com va avançar Regió7 en l'edició d'ahir, ja ha donat bones notícies. S'hi han trobat restes que podrien formar part de la primera església que hi va haver, del segle XIII (i no la capella del segle XVI), si bé s'ha de confirmar.

Els treballs arqueològics als plans de Santa Caterina, a uns 200 metres de la torre (vegeu la situació al mapa), tenen com a objectiu confirmar el que ara només és una hipòtesi: la presència d'una edificació que podria ser del segle XIII, corresponent a l'antiga església i convent que s'hi va aixecar, i la recuperació i l'estudi de la totalitat de les restes i del seu abast, tant espacial com cronològic. Al mateix temps, també es documentaran i preservaran les restes materials que puguin aparèixer en annexos de l'edifici localitzat i en estrats d'èpoques anteriors.

La intervenció és a càrrec de l'empresa Catarqueòlegs SL i s'està duent a terme per mitjans mecànics i manuals i amb tècniques arqueològiques per deixar netes i a la vista totes les restes possibles de l'edifici històric.

La voluntat de l'Ajuntament, segons ha explicat, és protegir el jaciment per ampliar el coneixement de la història de la ciutat. Amb aquest objectiu, l'integrarà al Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni de Manresa (PEUPM) per a la seva correcta preservació i gestió.

Enderrocats el segle XV

Com s'ha dit, es treballa amb la possibilitat que les restes localitzades puguin correspondre a una església i convent documentats el segle XIII, dedicats a sant Cristòfol, que el 1306 ja s'havien transformat en una comunitat de canongesses. La ubicació de l'edifici en aquest indret no seria casual, ja que segurament es tractava d'un encreuament de camins entre Montserrat, Manresa i Igualada de gran importància des del segle X. Aquests edificis van ser enderrocats en el marc de la Guerra Civil Catalana (1461-1472), i la capella va ser novament reconstruïda el 1502 per ordre del Consell Municipal de Manresa.

Sembla que l'any 1586 s'hi va inaugurar un retaule dedicat a santa Caterina d'Alexandria, motiu pel qual a partir d'aquell moment va ser coneguda amb el nom de capella de Santa Caterina. Aquest edifici hauria quedat definitivament abandonat i derruït entre els segles XVIII i XIX.

Actualment, els arqueòlegs estan retirant les restes d'enderroc de l'últim edifici que hi hauria hagut en aquest indret, que correspondria al segle XIX, en l'última etapa activa del jaciment. Es tractaria d'un edifici de tipus productiu, associable a un mas, adossat a una estança que sembla que es pot identificar amb una capella.

Al final de la intervenció, caldrà deixar les restes protegides de manera que el jaciment no es degradi i es garanteixi la seva preservació i la continuïtat de l'estudi. Les tasques de la campanya d'enguany s'allargaran encara un mes, aproximadament, i tenen l'autorització de les propietats dels terrenys i dels Serveis Territorials del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Visita ciutadana

Un cop finalitzada la intervenció arqueològica, se'n faran públics els resultats i es valorarà la conveniència de programar una visita ciutadana, si la preservació del jaciment ho permet. També es valorarà la possibilitat de fer noves actuacions. Al final de les feines d'excavació i recerca es faran tasques de consolidació dels murs per preservar les restes de cara a la seva conservació i amb vista a eventuals visites.