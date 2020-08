Pirelli sedueix els qui la donaven per morta

«Em pensava que quan va tancar havia quedat buit». El comentari, abans d'entrar, d'una de les cent persones que, ahir, en grups de deu, van visitar la Pirelli dins les Visites a la Manresa Desconeguda va ser desmentit amb escreix en el recorregut per les interioritats del monstre industrial situat a la Plana del Pont Nou de Manresa. Avui, hi ha una segona visita amb cent persones més.

Pensant en totes els ciutadans que han quedat fora d'aquesta activitat -que any rere any és de les més reeixides del programa- per les limitacions de capacitat a causa de la pandèmia, Josep Maria Masó, actual director d'operacions de Pirelli, va confirmar a Regió7 la intenció d'acollir més visites de cara a la tardor. Ell i altres professionals del complex van participar en la visita oferint explicacions i contestant les preguntes que els van fer assistents.

La Pirelli va arribar a produir fins a 18.500 pneumàtics cada dia. Fins que el 2009 va plegar.

Deu guies es van encarregar de conduir els visitants en un recor-regut d'hora i mitja de durada molt amè i interessant. Al primer grup els va tocar l'historiador Francesc Comas. Després d'una breu introducció històrica per situar els assistents en els orígens de l'indret (la fàbrica de barrets que hi va començar a funcionar el segle XIX), van entrar a les oficines per visionar tres vídeos sobre la història de la Pirelli a Manresa, com es feia un pneumàtic i què hi ha actualment, i van visitar el petit museu on, a banda dels dos dar-rers pneumàtics, del 2009, també hi ha el primer, del 1960. Altre cop a l'exterior, van poder veure l'entrada al refugi antiaeri construït a final de la guerra civil, on cabien entre 200 i 300 persones.

Una de les primeres sorpreses del recorregut va ser poder baixar fins a la resclosa i veure la turbina amb què es generava energia elèctrica per a la fàbrica de bar-rets, a l'edifici més antic, d'obra vista i amb la data 1898 a la façana. D'aquí, el recorregut va fer un salt al present per entrar a un magatzem de 50.000 m2 on arriben pneumàtics de tot el món que Pirelli distribueix per Espanya i Portugal. N'hi entren i surten 10.000 cada dia. El soroll dels toros, les cintes transportadores i l'anar i venir dels treballadors va desdir els que es pensaven que el recinte era, bàsicament, un cadàver.

D'aquí, van passar a visitar una altra de les 12 naus, la que l'empresa va cedir per acollir-hi el magatzem de la Plataforma d'Aliments i del Banc dels Aliments.



L'espectacular nau Banbury

L'altra gran sorpresa de l'itinerari va ser la nau Banbury, de 22,5 metres d'alçada. Espectacular i encara amb l'olor del negre fum impregnant l'espai. Aquí, els esperava l'Associació de Restauradors de Vehicles Antics de Bombers, que els van explicar el projecte de fer-hi un museu de Catalunya dedicat als Bombers.

Dues naus d'11.500 i 25.000 m2 a la part més nova, que empreses diverses lloguen com a centre logístic (ICL és una d'elles i Taurus n'és una altra), van cloure l'excursió. Abans de marxar, els visitants també van poder conèixer un projecte d'un grup d'estudiants de la UPC consistent a fer un prototip de vehicle de curses per competir a nivell universitari. Pirelli també els deixa un local.