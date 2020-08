Festa Major de Manresa 2020: què es fa aquest dissabte?

La capital del Bages arriba aquest dissabte, 29 d'agost, a l'equador de la Festa Major de Manresa 2020. Al programa d'aquesta jornada, durant la qual caldrà estar pendent del temps, destaquen els concerts de David Uclé i The Sey Sisters; l'autocinema que es farà al Palau Firal; i la 35a edició de l'Oreneta d'Or Ciutat de Manresa. Tots els actes tenen una capacitat limitada i controlada, i cal reserva prèvia per participar-hi. En la majoria de casos s'haurà de sol·licitar a la pàgina espectacles.manresa.cat, i en altres, a la pàgina web del Kursaal o a les taquilles del teatre.

Actes del dissabte 29 d'agost

De 17 a 20 h - Centre d'Aigua de Can Font - Visita guiada al Centre de l'Aigua de Can Font

18 h - Teatre Kursaal-sala gran - Teatre amb l'obra «El pare de la núvia»

18 h - Centre d'Aigua de Can Font - Qui viu a l'aigua del canal de Can Font?

18 i 20 h - Pati del Casino - Cía Los Barlou presenta Set Up

19.30 h - Parc de l'Agulla - Infoséquia. La Séquia a la llum del capvespre

19.30 h - Centre d'Aigua de Can Font - Contes al bosc de Can Font

20 h - Pati de l'Anònima - Concert amb David Uclé i la seva banda

20 h - Anella Verda-Parc de Secà - Inauguració de l'obra permanent «Vertex», de l'artista Tom Carr

21 h - Parc de l'Agulla - Infoséquia. Visita Séquia Exprés

21.30 h - Plaça Porxada 35a edició de l'Oreneta d'Or Ciutat de Manresa

22 h - Exteriors del Palau Firal - Autocinema: «Bohemian Rhapsody»

22 h - Parc de l'Agulla - Infoséquia. La Séquia amb la llum del frontal

22.30 h - Pati de l'Anònima - Concert a càrrec de The Sey Sisters

Supès: 20 i 22.30 h - Sala Els Carlins - «Orgasmos, la comedia» a càrrec d'Aquitània Teatre