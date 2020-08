La setmana de jocs al carrer reduirà l'espai i la capacitat

Els jocs al carrer del CAE planten cara a la pandèmia i tornen a oferir a Manresa, de l'1 al 5 de setembre, 5 dies d'activitats, tot i que amb limitacions tant en els jocs com en la capacitat. La d'aquest any és la 18a edició.

Ignasi Muncunill, director del CAE, va explicar ahir, juntament amb Rosa Ortega, regidora delegada d'Infància, Joventut i Persones Grans, que «no és la setmana de jocs que voldríem, però és la millor que podem oferir en aquest context de pandèmia».

Unes jornades amb canvis

En primer lloc, hi haurà menys places de joc. En concret, n'hi haurà tres: la de Puigmercadal, on s'oferiran jocs d'habilitat i destresa; la de Sant Domènec, amb jocs de taula; i, finalment, la Major, destinada als jocs infantils a partir de 3 anys. Anteriorment l'edat mínima era 1 any, però aquest any l'han apujat per evitar riscos als nadons. La plaça Major també serà l'espai dels jocs nocturns, que duraran fins a les 12 de la nit.

Quant a les mesures de seguretat, no es podran superar els 100 jugadors per cada plaça, distribuïts en taules d'entre 4 i 6 persones. Caldrà fer una inscripció prèvia, ja sigui a la web del CAE o a la dels jocs al carrer, però també es podran fer inscripcions in situ.

Per millorar l'organització i evitar aglomeracions, hi haurà dos torns, de manera que entre l'un i l'altre es pugui desinfectar el material utilitzat.

«Som conscients que plantejar la setmana d'aquesta manera pot condicionar la gent i també sabem el risc al qual ens exposem. Tot i això, les mesures són estrictes i nosaltres hem posat per sobre el servei ciutadà i la necessitat que hi ha de jugar i evadir-se», declarava ahir Muncunill.

El director del CAE també va explicar que, amb aquest format que ell mateix va catalogar d'estrany, «si omplim tota la capacitat hi haurà un 50% de les persones que hi ha hagut els altres anys. Per tant, no se'n ressenten tant pel que fa a la participació».

Finalment, Ortega va fer una crida a tots els ciutadans de Manresa perquè «no tinguin por, perquè hem organitzat una setmana de jocs segura. Sabem que aquesta temporada està sent difícil, però, paradoxalment, convé jugar més que mai».