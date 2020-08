La festa major, pendent del cel, que ahir va fer anul·lar els actes a partir de quarts de 10 de la nit

Tot i que es va apurar fins al darrer moment, finalment, divendres es van haver d'anul·lar els actes programats a partir de 2/4 de 10 de la nit per culpa de la pluja. De espectacle "Tradidansa" a càrrec dels més joves del Cos de Dansa de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, se'n van poder oferir dos balls a la plaça Porxada, però va començar a ploure i, després d'esperar una mica per veure si parava, es va decidir suspendre la vetllada. Tot i que al programa hi constava que aquesta actuació anava precedida per la dels ballarins de l'Escola de Ballet Olga Roig "Hi havia un jardí", aquesta part ja fa dies que es va donar de baixa del programa per temes interns.

A banda del "Tradidansa", ahir tampoc no es va fer el cinema a la fresca al pati del Casino, amb la projecció de "Jumanji. The Next Level", a 2/4 de 10 de la nit; ni l'itinerari a per la ciutat dels Sense Sal, a les 10 de la nit. Tampoc, la segona sessió del concert a càrrec de la Cobla-Orquestra Els Montgrins, al Pati de l'Anònima, on sí que es va poder celebrar el de 2/4 de 8 del vespre.

Per a avui, segons informació de l'Ajuntament facilitada aquest migdia, es manté tot, però sempre pendents de com evolucioni el temps. La probabilitat de precipitació és molt alta durant tot el dia.

La programació inclou teatre al Kursaal amb "El pare de la núvia", activitats al Centre de l'Aigua de Can Font, l'actuació dels Los Barlou al Pati del Casino, concert de David Uclé i la seva banda al Pati de l'Anònima; la inauguració de l'obra permanent Vértex al Parc de Secà; la 35a edició de l'Oreneta d'Or Ciutat de Manresa; autocinema al Palau Firal i el concert de The Sey Sisters.

A l'Alternativa, al vespre, hi ha monóleg amb Anna Polo a La Terrasseta i l'actuació de Manrússia Van del Pal, i, a la nit, a la plaça de Puigmercadal, dopar popular, pregó i kahoot. Els organitzadors ja van fer canvis divendres ben d'hora per les previsions de mal temps. Es van anul·lar actes del dia i se'n van traslladar.