La imatgeria es fa estimar al Conservatori

Una família observant l'escenari del teatre Conservatori, on hi ha els gegants i altres figures de la imatgeria fotografies de: oscar bayona

S'obren les portes del teatre Conservatori i els espectadors més petits no amaguen l'excitació i els nervis abans d'entrar. El motiu és que estan a punt de veure, més a prop que mai, els gegants i el bestiari de Manresa.

Les visites guiades a la imatgeria de la ciutat triomfen entre els manresans, i s'ha omplert la capacitat de quasi totes les sessions. En total, un centenar de persones cada dia. Ahir i dijous es van fer les dues primeres jornades.

A banda i banda de la recepció del teatre hi ha, fins diumenge, una benvinguda molt especial: a l'esquerra, els gegantons, i a la dreta, el bou infantil. No és casualitat que les primeres figures exposades siguin aquestes, ja que el públic més comú de les visites són les famílies amb canalla petita i, ja al principi de la visita, s'explica que aquests elements es van fer exclusivament per ser portats pels més joves de la ciutat.

Passat el primer contacte amb els gegantons i el petit bou, al passadís entre la recepció i la platea del teatre hi ha un dels deu cavallets de la festa. La guia explica que el vestit que duen està inspirat en els cavallers de l'època.

El millor, com sempre, es fa esperar. Concretament, sobre l'escenari. La sala l'omplen les expressions de sorpresa i alegria dels més petits en veure l'àliga, el lleó, els gegants, l'hereu i la pubilla, la víbria, el drac i la gàrgola dempeus i il·luminats sobre l'escenari. Entre les cadires, un públic ben especial: els sis nans i altres figures del correfoc com el Nas de Sutge, el Coll Llarg i la Tremenda, tres dracs que fan tronar els car-rers de Manresa cada any.



La informació de la visita

En una visita d'uns 20 minuts, es comprimeix la informació suficient per fer-se una idea general de la imatgeria de la ciutat. Quant pesa i mesura cada figura, quin any van ser creades i restaurades, i qui les va construir. La majoria han estat fetes o porten elements creats pel mestre geganter solsoní Manel Casserras.

De cada figura, el públic també en descobreix curiositats, com per exemple que la víbria va ser un element molt diferenciat quan es va crear perquè era un drac femella, i també que l'hereu i la pubilla tenen cabells naturals, mentre que el gegant i la geganta no.

En acabar la vista, arriba el moment de les fotos amb la imatgeria, tot i que amb distància i sense poder pujar a l'escenari per seguretat. En sortir, els visitants poden comprar les mascaretes de la imatgeria. Dijous, que va ser el primer dia, se'n van vendre 76.