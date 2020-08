La Policia Local de Manresa ha posat 29 multes per no dur la mascareta

El 9 de juliol passat va entrar en vigor l'obligatorietat de portar la mascareta posada a la via pública. Des d'aleshores, a Manresa, segons informació de l'Ajuntament, la Policia Local ha interposat 29 denúncies a persones que no la duien posada, amb una sanció de 100 euros per a cadascuna. Tenint en compte que és una dada de començament d'aquesta setmana, són dues multes cada dos dies.

A l'inici de tot de la pandèmia, veure algú pel carrer amb la mascareta posada es feia estrany. Que la duguessin els professionals de les farmàcies o dels supermercats no sorprenia tant, però entre la ciutadania, sí. De mica en mica, però, es va anar consolidant la idea que era una de les mesures més efectives per evitar contagis, juntament amb la de la distància social i la rentada de mans, que els epidemiòlegs han repetit com un mantra aquests darrers mesos.

El 9 de juliol, una resolució signada per la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, va establir noves mesures de protecció, entre les quals l'0bligatorietat de l'ús de la mascareta. No respectar-ho implica multes de fins a 100 euros.

Les persones de més de 6 anys estan obligades a l'ús de la mascareta a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic i que estigui obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat. La mesura es va prendre per evitar el contagi i la propagació de la covid-19.

La Policia Local de Manresa ha estat informant la població i realitzant una tasca de vigilància per recordar la mesura, amb la prioritat d'evitar contagis pel virus.

D'altra banda, segons les mateixes fonts, s'han obert set actes a locals de restauració i/o d'oci de la ciutat que no complien les mesures de capacitat, d'horaris i/o de distància dictades per al sector. En aquest cas, aquestes directrius van entrar en vigor el dia 24 de juliol passat.



Un altre tipus de multa

La multa per no dur la mascareta no és l'única que poden rebre els ciutadans. Durant els dies de festa major, especialment, que va començar aquest dijous i finalitzarà dilluns vinent, tan l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, com el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet, van assegurar que es tindrà «tolerància zero» amb els botellons. Les multes per aquest concepte poden oscil·lar entre els 301 i els 600 euros per persona, tal com estableix l'ordenança de civisme.