La festa major de la covid i del temps incert arriba a l'equador amb l'alegria justa

Tot just a quarts de 9 del vespre es començava a veure una mica d'ambient pel centre de Manresa. Havien passat gairebé tres hores des de l'inici del programa de la festa major d'ahir. A l'hora de tancar l'edició, el temps estava respectant les activitats previstes, a diferència del dia abans, en què es van suspendre totes a partir de quarts de 10 de la nit. La projecció de «Jumanji» i el Tradidansa tot just acabaven de començar quan va caure el ruixat.

A l'equador de la festa gran de Manresa ja es pot dir que l'edició de la covid i d'estar pendent del cel serà recordada, també, com la menys festiva. Als actes hi ha molta contenció. Veure com les criatures de dos anys intenten escampar-se el gel hidroalcohòlic per les manetes o com els responsables de seguretat desinfecten cada cadira quan s'acaba l'espectacle o quan, per alguna circumstància, hi ha un canvi d'ocupant, es fa molt estrany. Veure que les actuacions s'omplen amb prou feines, també. Va passar ahir a la nit amb el potent concert de David Uclé i la seva banda al Pati de l'Anònima. Quan va arrencar hi havia moltes cadires que estaven buides.

Ahir molts dels actes de la tarda-vespre els va organitzar el Parc de la Sèquia, que en va fer un bon balanç. Més de 50 persones van anar visitar les exposicions del Centre de l'Aigua de Can Font i l'activitat «Qui viu a l'aigua del canal de Can Font?» va exhaurir les entrades, amb uns 20 participants, que van poder crear petits espais on el tòtil, un amfibi que viu al canal, pugui entrar i sortir de l'aigua i tingui petits racons on viure. Als contes al bosc de Can Font hi havia més de 40 persones.

A les 6 de la tarda, al teatre Kursaal, on es va fer la primera funció de la festa major de l'obra amb Joan Pera El pare de la núvia, hi havia la platea plena i unes quantes files de l'amfiteatre. Una hora abans de començar hi havia gent al vestíbul per comprar entrades. A la funció d'aquesta tarda l'ocupació és semblant i a per a la de la nit queden poques entrades. El Broadway a cappella de dilluns pràcticament les ha exhaurit totes. Treballadores del teatre explicaven que hi ha gent que havia comprat les entrades fa setmanes que «ens les han tornat perquè tenen por» per la covid.



Entrada i sortida diferenciades

Al pati del Casino, els espectadors hi accedeixen per l'entrada del Passeig i surten per la de l'Arquitecte Oms. Com sempre, la presa de temperatura, la desinfecció de les mans i la distància entre les cadires són obligades, llevat d'on seuen membres d'un mateix grup, que es col·loquen juntes. L'espectacle Set up de la Cia. Los Barlou, a qui va presentar el Picapoll, la mascota de la festa major infantil, que fa vint anys, va oferir una sessió a les 6 i una a les 8. La primera va omplir les localitats a força d'anar reomplint els seients buits amb qui hi anava arribant. Al darrer hi van seure quan ja feia vint minuts que havia començant l'espectacle, una proposta amb màgia i humor que va generar somriures de petits i grans rere les mascaretes.

A La Terrasseta de la Festa Major Alternativa, un nou espai ubicat a la plaça de la Música que estaria bé que ja hi quedés per sempre, els controls també eren estrictes: temperatura, desinfecció de mans i una capacitat màxim ade 180 persones. La regidora Gemma Boix s'encarregava de comptar-les i també controlava les que sortien fora del recinte per fumar, tot i que algú es va saltar aquesta norma. El dia abans, l'Alternativa ja havia canviat i anul·lat algus actes preveient que plouria, com així va ser. La protagonista del primer acte d'ahir va ser la periodista Ana Polo (de programa de ràdio La segona hora), que va defensar el feminisme amb humor i contundència per a satisfacció dels presents. Abans de començar, membres de la PAHC van promocionar el marxandatge que venien a l'Alternativa per pagar una multa que els van posar per aturar un desnonament.

Mentre Polo acabava el seu monòleg, a la plaça de Puigmercadal, l'espai per excel·lència de l'Alternativa, hi començaven a fer proves de so per a la nit. Aquí, la capacitat s'ha limitat a 200 persones repartides en grups de deu. L'entrada es fa per la Muralla i la sortida pel carrer de Canal, que dona al carrer Nou. Tant en un lloc com en l'altre hi havia tanques per no poder-hi entrar.

A l'immens pati de l'Anònima, on l'espectacle Electropercu de dijous va començar tres quarts d'hora tard, l'actuació de David Uclé i la seva banda ho va fer quan passava un quart d'hora de les 8 del vespre. Hi havia més de la meitat de les cadires buides i el solo de guitarra amb què va arrencar l'actuació augurava que molts no tardarien a aixecar-se de la seva per seguir el concert.

A la nit encara quedava l'Oreneta d'Or, amb Ángel Peirón, del Casal Cultural de Dansaires Manresans, preparat per pujar a l'escenari de festa major per cinquantena vegada. L'autocinema al Palau Firal amb el biopic de Freddy Mercury, que va exhaurir localitats el mateix dia que es van poder reservar, i el concert de The Say Sisters a l'Anònima. No semblava que volgués ploure però la baixada en picat de les temperatures aconsellava als assistents anar-hi amb una bona jaqueta.